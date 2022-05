AMAZFIT lancia il nuovo T-REX 2

Amazfit, ha lanciato il suo nuovo T-Rex 2, lo sportwatch più resistente e più avanzato prodotto finora dal brand. Avendo superato 15 test di resistenza di livello militare , il nuovo smartwatch GPS rugged per attività all’aria aperta può accompagnare gli utenti in ambienti estremamente difficili, combinando la doppia banda, 5 satelliti e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM , che lo rendono il compagno perfetto per gli avventurosi e gli appassionati di sport.

Con modalità sportive aggiuntive, nuove funzioni di navigazione e un sistema di monitoraggio completo della salute, il T-Rex 2 aiuta gli amanti dell’avventura e del fitness all’aria aperta a superare i propri limiti, esplorando le proprie capacità e sfidandosi nelle loro passioni.

Il T-Rex 2 è la terza edizione della serie Amazfit T-Rex. Le funzioni migliorate di questo nuovo wearable mirano a consentire agli amanti dell’avventura all’aria aperta, come i surfisti e gli escursionisti, di registrare i loro dati personalizzati ovunque si trovino.

Il nuovo dispositivo supporta gli escursionisti, gli scalatori, i trail runner e gli avventurieri nell’esplorazione di terreni sconosciuti grazie alle funzioni di navigazione su traiettoria, navigazione in tempo reale e tracciamento del percorso. Utilizza anche la navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve per tornare all’inizio di un percorso. L’altimetro barometrico e la bussola integrati sono perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati. Con la nuova funzione di importazione dei percorsi, gli utenti possono inoltre caricare sul proprio smartwatch dei percorsi preselezionati e seguirli direttamente dal proprio polso.

Grazie al posizionamento a doppia banda e al supporto di cinque sistemi di navigazione satellitare, il nuovo smartwatch Amazfit è in grado di ridurre in modo più efficace le interferenze ambientali e di ottenere una maggiore velocità di ricerca e un posizionamento più preciso

L’orologio è inoltre dotato di funzioni integrate di gestione della salute con monitoraggio attivo 24 ore su 24 grazie al 6PD (sei fotodiodi) BioTracker, sviluppato da Amazfit stesso, che consente agli utenti di ottenere dati importanti in modo rapido ed efficace. Questo include il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress, tutti allo stesso tempo, per ottenere una valutazione personalizzata del proprio stato di salute generale. Grazie alla facile misurazione con un solo tocco di Amazfit, gli utenti possono anche tenere traccia di quattro diverse metriche di salute – frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria – in circa 45 secondi.

Il nuovo smartwatch è abbastanza resistente da poter essere utilizzato a temperature fino a -30°C e resistere a temperature fino a -40°C e +70°C, dimostrando di essere un compagno fidato anche in condizioni estreme. Amazfit T-Rex 2 è in grado di sopportare deserti aridi, foreste pluviali umide e ghiacciai polari.

Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in pre-ordine in Italia dal 1 giugno 2022, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 229,90 euro.