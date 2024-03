Amazfit presenta Active Edge con Intelligenza Artificiale

Amazfit, ha lanciato Amazfit Active Edge in Italia. L’ultimo smartwatch, appena certificato come vincitore ai premi di design iF 2024, è pensato per gli individui dinamici, compresi gli esploratori urbani, che desiderano monitorare la propria salute e godere dei benefici pratici dell’Intelligenza Artificiale.

Questo nuovo modello consente all’utente di scegliere uno dei cento quadranti disponibili e alcuni di essi sono personalizzabili. A differenza di molti modelli presenti attualmente sul mercato, questo modello dispone di quattro tasti anziché due. Il vantaggio dell’ultimo smartwatch è innegabilmente il rapporto qualità prezzo: una buona qualità a un prezzo altrettanto conveniente.

In Italia, si distingue anche per il suo design a due colori: grigio scuro (Midnight Pulse) e verde chiaro (Mint Green).

Amazfit Active Edge è dotato di una batteria da 370 mAh, che in combinazione con un processore efficiente, consente allo smartwatch di funzionare con una singola carica per un massimo di 16 giorni, superando la durata standard di due settimane sul mercato. L’orologio ha una resistenza all’acqua superiore, con uno standard di 10 ATM anziché 5 ATM come molti altri modelli, consentendo immersioni a maggiori profondità senza comprometterne la struttura.

Anche coloro che amano mantenersi attivi e in movimento troveranno valore in Amazfit Active Edge, grazie alla vasta gamma di oltre 130 modalità sportive disponibili. Ciò permette a tutti di monitorare e praticare le loro attività preferite con facilità.

Allo stesso tempo, lo smartwatch è stato progettato in modo tale che gli utenti decidano come vogliono allenarsi. Se preferiscono esercitarsi secondo il proprio programma, possono utilizzare appositi template. I piani vengono creati nell’applicazione Zepp e inviati rapidamente ad Amazfit Active Edge.

Diversamente, una soluzione alternativa è Zepp Coach, un allenatore di intelligenza artificiale che crea piani di allenamento in base agli obiettivi, alle caratteristiche fisiche e al livello di allenamento dell’utente. Inoltre, dopo aver completato l’allenamento, l’utente riceve un rapporto completo che mostra gli effetti dell’esercizio aerobico e anaerobico, il livello di fatica o sovraccarico, nonché il tempo necessario per una completa rigenerazione. I calcoli vengono eseguiti utilizzando avanzati algoritmi Peak Beat.

Inoltre, dopo aver completato l’esercizio, nell’app Zepp si ha la possibilità di avere una mappa dettagliata che illustra i muscoli attivati durante l’allenamento. Due colori aggiuntivi informeranno su quale gruppo muscolare è stato attivato e in che intensità.

Amazfit Active Edge è disponibile presso i rivenditori: Euronics, Expert, Unieuro, Media World e Trony, al prezzo consigliato è di 149,9 euro.