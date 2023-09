Amazon Ads e Volkswagen Veicoli Commerciali Italia lanciano il documentario “Charge Your Brand”

Amazon Ads e Volkswagen Veicoli Commerciali Italia annunciano il lancio del nuovo documentario sponsorizzato dal marchio, “Charge Your Brand”: un viaggio attraverso l’Italia per scoprire le particolarità dei prodotti e della lavorazione artigianale a bordo dell’elettrico Volkswagen ID. Buzz Cargo.

Realizzato dal Brand Innovation Lab, un team creativo di Amazon Ads specializzato in campagne personalizzate per i marchi, questo documentario di 20 minuti accompagna Marco Montemagno, conduttore e imprenditore digitale, in un viaggio attraverso l’Italia a bordo dell’ID. Buzz. Durante questo viaggio, Montemagno visita tre piccole imprese italiane di successo che nel corso degli anni sono riuscite a rinnovare il loro business preservando le tradizioni, abbracciando la sostenibilità e adottando l’innovazione. Il film, disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 25 settembre 2023, mette in evidenza come l’ID. Buzz Cargo possa essere un valido alleato per le PMI italiane, consentendo loro di avviare e gestire la propria attività in modo semplice, sicuro e sostenibile.

Il documentario segue attentamente tre aziende selezionate dal programma Amazon Made in Italy: Mobili Fiver, una ditta a conduzione familiare specializzata nella produzione di mobili di design di alta qualità; Erbecedario, un’azienda che crea prodotti erboristici naturali studiati appositamente per coloro che desiderano prendersi cura del proprio benessere; Fattoria di Montemaggio, una azienda vitivinicola che produce vini biologici nel rispetto dell’ambiente, evitando l’uso di sostanze estranee. Questa vetrina del “Made in Italy” permette agli artigiani e alle PMI italiane di far conoscere i loro prodotti in tutto il mondo. Ogni piccola impresa sale a bordo dell’ID. Buzz Cargo, dimostrando come l’ampio spazio di carico e il design agevolino le consegne e contribuiscano a valorizzare l’immagine del loro marchio, investendo così nel futuro del loro business.

Il lancio di questo nuovo programma sponsorizzato da Amazon Ads sarà accompagnato da una varietà di annunci pubblicitari, tra cui banner online, annunci audio e video online (OLV) su Prime Video, Fire TV, Amazon Music e Amazon Alexa. L’obiettivo è massimizzare il numero di impression e i punti di contatto con le PMI in Italia.