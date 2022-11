Amazon Music: nuovi esclusivi brani “Amazon Original” per celebrare il Natale

Amazon Music ha annunciato una nuova programmazione per il periodo più bello dell’anno con la musica natalizia in esclusiva dei migliori artisti, come la cover di Lizzo di “Someday at Christmas”, il classico originariamente scritto da Stevie Wonder. Altre canzoni Amazon Original sono ora disponibili per lo streaming, inclusa la cover di GIVĒON di “The First Noel”, una versione reinventata di “Blue Christmas” di Elvis Presley eseguita da Kane Brown, e la versione di Lauren Spencer Smith di “Last Christmas” dei Wham!. Esce oggi anche la cover di Amy Shark di “Christmas Lights” dei Coldplay e la versione del duo canadese DVSN di “Amazing Grace”.

Nuova musica in esclusiva è in arrivo da artisti di tutto il mondo per illuminare le festività natalizie, inclusa una nuova versione di Liam Payne di “All I Want (For Christmas)” di Zoe Wees, la versione reinventata di “Firebabe” del rapper e cantautore britannico Stormzy e la versione degli artisti latini Majo y Dan e Alex Zurdo di “En lo Alto Gloria (Angels We Have Heard on High).” Di seguito è riportato un elenco completo dei nuovi esclusivi brani natalizi Amazon Original per il 2022.

Le news della stagione natalizia arrivano a pochi giorni di distanza dall’annuncio di Amazon Music dell’espansione dei benefici per i membri Prime, mettendo a loro disposizione un catalogo completo di 100 milioni di brani e la maggior parte dei podcast più popolari disponibili senza pubblicità e senza costi aggiuntivi per la loro iscrizione. I membri Prime possono riprodurre in modo casuale qualsiasi artista, album o playlist, incluso “Merry Mix”, una stazione di musica natalizia con brani dalla playlist globale di Amazon Music “Merry Mix” e artisti tra cui Mariah Carey, John Legend, Michael Bublé, Carrie Underwood, Jimmy Fallon e Kelly Clarkson che condividono i loro ricordi e le tradizioni più memorabili delle loro vacanze. Per ascoltare le holiday station e altro, basta dire semplicemente “Alexa, riproduci “Merry Mix” nell’app Amazon Music per iOS e Android o su dispositivi abilitati per Alexa.