Amazon presenta la nuova famiglia di dispositivi Echo

Amazon ha presentato una nuovissima gamma di dispositivi Echo con un design completamente nuovo, un audio migliorato e funzionalità che rendono Alexa più intelligente e coinvolgente.

Il nuovo Echo combina in un unico dispositivo le caratteristiche migliori di Echo ed Echo Plus, mantenendo lo stesso prezzo di Echo. Presenta un design completamente nuovo e una finitura in tessuto che si adatta a qualsiasi ambiente, con un anello luminoso a LED alla base della sfera che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità. Anche l’audio è stato migliorato: grazie al woofer da 3” (76 mm) e ai due tweeter (20 mm/0,8”), Echo offre un suono stereo Dolby da un unico dispositivo con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi. Come Echo Studio, il nuovo Echo rileva automaticamente l’acustica del tuo spazio e ottimizza la riproduzione audio. Basterà chiedere di ascoltare la propria canzone preferita per apprezzare un suono ricco di sfumature.

Nuovo anche Echo Dot il dispositivo più venduto e che adesso è stato ulteriormente migliorato. E’ compatto, ma presenta un potente altoparlante frontale da 41 mm che riproduce voci nitide e bassi bilanciati per un audio pieno in qualsiasi stanza della casa. Il nuovo Echo Dot con orologio presenta gli stessi miglioramenti di Echo Dot, oltre a un display LED che consente di controllare facilmente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie. E, da oggi, la funzione che consente di spegnere la sveglia con un tocco,sarà disponibile anche su Echo Dot ed Echo.

Il nuovo Echo Show 10, invece, è il frutto di una completa riprogettazione dell’utilizzo di Alexa con uno schermo ed è stato migliorato in molti modi. Dispone di uno schermo 10” adattivo con risoluzione HD e colori brillanti che resta sempre visibile mentre l’utente interagisce con Alexa, indipendentemente dal punto della stanza in cui si trova. Con Echo Show 10, è possibile chiedere ad Alexa di effettuare una videochiamata senza preoccuparsi di finire fuori dall’inquadratura perché, mentre ci si muove, anche il display ruota. E la nuova telecamera grandangolare da 13 MP regola l’inquadratura per mantenere l’utente e l’interlocutore sempre in primo piano e al centro dell’immagine.

Echo Show 10 utilizza algoritmi di visione artificiale evoluti che aiutano a rendere la casa dei clienti più intelligente e sicura. È possibile anche visualizzare le riprese dal vivo effettuate da Echo Show 10 su un altro dispositivo Echo Show o tramite l’app Alexa, facendo ruotare il dispositivo da remoto per vedere l’intera stanza o impostare una routine che permette di accendere automaticamente le luci quando Echo Show 10 rileva che qualcuno è entrato nella stanza.

Tutti i dispositivi Echo annunciati oggi sono costruiti con tessuto e alluminio pressofuso riciclati al 100%, oltre che con plastica riciclata. Inoltre, tutti i materiali a base di fibra di legno utilizzati per la confezione del dispositivo Echo provengono da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Echo (99,99 EUR) ed Echo Dot (59,99 EUR) saranno disponibili nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Echo Dot con orologio (69,99 EUR) sarà disponibile in bianco ghiaccio e ceruleo. I nuovi prodotti possono essere preordinati a partire da oggi e inizieranno a essere spediti entro la fine dell’anno. Echo Show 10 (249,99 EUR) sarà disponibile nei colori antracite e bianco.