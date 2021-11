AMBEO Soundbar di Sennheiser: un nuovo modo di ascoltare la TV

Con il nuovo digitale terrestre, molti canali “in chiaro” trasmettono esclusivamente in alta definizione. Il nuovo standard MPEG-4 garantisce una qualità di visione molto elevata, ma ciò significa che tra immagine e relativo sonoro, esiste un gap che è ancora più rilevante e che non rende piacevole la visione in quanto le casse di cui i TV a schermo piatto sono dotate, solitamente non restituiscono una qualità sonora adeguata.

Fortunatamente, esistono soluzioni che possono contribuire a migliorare molto l’esperienza sonora perché è importante non solo guardare immagini fluide e perfette, ma anche sentire bene i suoni degli effetti speciali, le voci dei dialoghi e le note delle colonne sonore. Tra le soluzioni più consigliate e di facile installazione, ci sono le soundbar dotate di subwoofer, che conferiscono un ottimo spessore ai bassi e alle

colonne sonore.

Sennheiser, leader in tutto il mondo nel segmento audio, propone AMBEO, la soundbar che regala un’esperienza di ascolto incredibilmente realistica offrendo un sound 3D che sfuma il confine tra riproduzione e realtà in un unico dispositivo all- in-one.

AMBEO di Sennheiser è un’elegante soluzione per tutti coloro che cercano un’esperienza di home entertainment 3D immersiva e audiofila grazie al sistema audio 5.1.4 e bassi potenti che non necessitano di altoparlanti aggiuntivi o di un subwoofer esterno. Sotto la scocca in alluminio laccato e spazzolato, la Soundbar AMBEO è alimentata da 13 altoparlanti e dalla più recente tecnologia di virtualizzazione sviluppata in collaborazione con Fraunhofer IIS.

Sia che si guardi un film, o si ascolti musica o ci si appassioni per una partita di calcio, l’ascoltatore è realmente al centro dell’esperienza di intrattenimento, con l’AMBEO Soundbar è possibile ottimizzare la riproduzione del suono per ogni singola stanza anche in base alla posizione di seduta preferita. Il sistema di calibrazione è assolutamente intuitivo per l’utente in quanto, grazie al microfono esterno incluso, si adatta automaticamente e ottimizza l’acustica per proporzionare l’audio in base all’ambiente.

La Soundbar AMBEO è compatibile Dolby Atmos, MPEG-H e DTS:X. Grazie alla sua tecnologia Upmix, può anche ricreare contenuti stereo e 5.1 in uno stupefacente 3D. La soundbar dispone di cinque diverse modalità (film, musica, sport, news e neutra), adattati ad una gamma di scenari e tipi di contenuti che regolano con precisione non solo le frequenze, ma anche le caratteristiche del suono 3D.

AMBEO dispone di connettività avanzata tramite Google Chromecast, Bluetooth e HDMI eARC/CEC. Le opzioni di connettività includono anche altri tre ingressi HDMI, una porta audio ottica e un ingresso AUX (RCA).

Sennheiser, il marchio leader e specialista del suono, ha progettato la soundbar per essere facilmente e intuitivamente connessa anche grazie all’app Smart Control di Sennheiser per iOS e Android, che consente agli utenti di regolare le impostazioni sonore tramite dispositivi intelligenti, comprese le impostazioni predefinite, personalizzando il suono con l’equalizzatore e scegliendo tra tre diverse modalità

(light, standard e boost). Grazie all’app e alla connessione WiFi, tutti gli aggiornamenti saranno perfettamente integrati.

Il prezzo di listino è di € 2.499.