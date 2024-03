American Vintage presenta la nuova Collezione Spring/Summer 2024

American Vintage, l’iconico marchio di abbigliamento di ispirazione Americana, fondato a Marsiglia nel 2005, presenta la sua nuova Collezione Spring/Summer 2024, un inno alla vita che rende omaggio ai colori, agli abbracci, al ritmo dell’estate e al caldo del sole.

Per la Campagna SS24 American Vintage posa le valigie a Madrid, rendendo omaggio all’architettura eclettica, alla popolazione cosmopolita e alla dinamicità che caratterizzano la città di Madrid, attraverso gli scatti di Pepe Lobez, fotografo madrileno capace di catturare, attraverso i suoi ritratti, la bellezza ordinaria rendendola unica e speciale.

Tratto dall’arabo “magerit”, Madrid è il “luogo dei mille ruscelli”, dove non si dome (quasi) mai. Una città dove ci si incontra, ci si bacia, ci si scopre. Qui, per le strade della capitale, si snoda il nuovo viaggio di Pepe Lobez, che immortala le 21 linee di questa stagione, scegliendo un casting selvaggio, che sottolinea ancora una volta l’autenticità del marchio.

Modelle e modelli di tutte le età interpretano lo stile American Vintage indossando stampe, righe e colori e di tendenza, che si ispirano al sole e ai toni della natura per creare un guardaroba estivo adatto ad ogni stagione. Fedele al proprio DNA dal gusto retrò, il marchio marsigliese punta anche sul rinnovo, giocando con tagli, materiali e colori, a volte futuristici, a volte senza tempo.

“Noi di American Vintage abbiamo scelto di non avere un testimonial, vogliamo che a rappresentarci sia chi più ci assomiglia nella vita reale. Un casting composto da “real people” è diventato in un certo senso la nostra firma, una galleria di ritratti che interpretano i nostri pezzi lifestyle con autenticità” – Jenny Lazzarelli Head of Marketing and Communication di American Vintage