AMI Charleston By Biancone: back to the future

Citroën Ami – 100% ëlectric continua a far parlare di sé portando al debutto AMI Charleston By Biancone, un vero e proprio viaggio nel passato glorioso del Brand in chiave contemporanea e sostenibile.

Il progetto porta la firma del designer e imprenditore Massimo Biancone, che ha interpretato l’oggetto di mobilità francese prendendo spunto dalla Citroën 2CV Charleston, l’iconica versione presentata nel 1980 al Salone dell’Automobile di Parigi con la suggestiva colorazione bicolore Rouge Delage/Noir e alcuni stilemi delle auto degli anni Venti e Trenta, come il faro tondo e i massicci passaruota. L’allestimento ebbe un tale successo che sostenne le vendite della 2CV fino al 1990, quando l’ultimo esemplare uscì dallo stabilimento Citroën a Mangualde (Portogallo), contribuendo in modo determinante a trasformare la piccola 2CV in un veicolo di culto, che ancora oggi è sinonimo di libertà, fascino francese e avventura.

“L’obiettivo del progetto ‘Ami Charleston’ è stato, fin da subito, quello di riportare alla luce il gusto per l’eleganza ed enfatizzare il comfort di bordo, concetti questi presenti da sempre nel DNA del marchio Citroën. Il viaggio è stato quello di guardare con occhi nuovi un prodotto che è già in circolazione e tenendo bene a mente la storia, la cultura, del brand mi ha permesso di creare una versione capace di coniugare passato, presente e futuro.” ha affermato Massimo Biancone.

Tra gli altri elementi distintivi della Ami Charleston by Biancone ci sono anche la luce cortesia sotto la plancia, l’oscuramento dei vetri laterali e del lunotto per garantire maggiore privacy, l’impianto audio Bluetooth e il sistema vivavoce, per una guida sempre più sicura e confortevole. Tra i dettagli di raffinatezza, spiccano alcuni accessori esclusivi, tutti rivestiti in pied-de-poule e pelle, proprio come la 2CV Charleston del 1980: dal disco orario al taccuino con matita, dalla pochette porta documenti allo zaino. Completano le dotazioni di questa versione speciale lo sterzo mono-razza, un chiaro omaggio alla 2CV. Va infine ricordato che Citroën non commercializza Ami Charleston by Biancone ma il cliente può richiedere la personalizzazione direttamente sul sito amicharlestonbiancone del designer Biancone.