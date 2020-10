Ami loves Milan: Citroën e IED alla Milano Design City

Già lanciata in Francia, dove ha registrato già oltre 1000 ordini dal lancio, Ami, la 100% electric firmata Citroën, è pronta a farsi conoscere dal pubblico italiano a partire da sabato 3 ottobre presso la Milano Design City, all’interno del percorso espositivo TIME TO BE MY AMI.

Ami ha già conquistato con audacia le strade della capitale francese con l’operazione Ami loves Paris dove Citroën ha voluto sottolineare la personalità forte e colorata di Ami grazie alla personalizzazione di 20 artisti che si sono ispirati ai colori di Parigi e dei suoi quartieri.

Adesso tocca a Milano dove Citroën Italia lancia l’operazione Ami loves Milan: 4 studenti diplomati presso il prestigioso Istituto Europeo di Design (IED) sono stati coinvolti per creare una personalizzazione grafica di Ami – 100% ëlectric, dedicata e ispirata alla città di Milano.

Gli 8 progetti, due per ciascuno studente, saranno presentati al pubblico sui canali social della Marca a partire da oggi, dove gli utenti potranno esprimere la loro preferenza sulla personalizzazione che più interpreta e incarna lo spirito di Milano.

Il 5 ottobre, la Marca presenterà il progetto più apprezzato e la Ami 100% – electric personalizzata sarà esposta all’interno del contesto espositivo TIME TO BE MY AMI