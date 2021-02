ANAKONDA di K-ARRAY: il suono sposa il design

ANAKONDA, il primo diffusore acustico modulare flessibile della storia, è accolto in MuDeTo, Museo del Design Toscano, il primo portale che raccoglie in una logica museale una selezione di progetti e prodotti di raro ed eccellente design, realizzati in Toscana.

ANAKONDA KAN200 è la prima cassa pieghevole della storia, un diffusore acustico rivoluzionario realizzato da K-ARRAY, nato per soddisfare le esigenze di luoghi cui pochi avevano osato avvicinarsi, contesti che, pur non consentendo l’utilizzo dei diffusori tradizionali, necessitano di risolvere questioni acustiche con prodotti di una buona intelligibilità, un’elevata affidabilità unite a un design elegante.

Ciascun modulo di 2m può essere aggregato ad altri, fino a creare un’unica linea continua di suono lunga fino a 64 m, al fine di rendere il più omogenea possibile la copertura acustica delle aree da servire. Anakonda può essere installata all’aperto con certificazione IP55 nonché essere rivestita con “calze” in tessuto di colore nero o bianco.

Come il noto serpente da cui prende il nome, Anakonda è in grado di adattarsi con estrema facilità a configurazioni curvilinee o ad angolo, adeguandosi quindi a situazioni o necessità diverse, all’insegna della duttilità, versatilità ed elasticità più complete. Per mimetizzarsi al meglio in base alle applicazioni, l’epidermide di tessuto sintetico, quasi a ricordare la squamosità della pelle del serpente, ricopre e nasconde gli otto speaker interni da 2,5 pollici.