ANDA lancia i tour adventure in Italia

In continuità con la campagna di gruppo “Ripartiamo dall’Italia” ANDA, il brand di Eden Viaggi che offre ai viaggiatori la possibilità di immergersi nell’essenza vera dei luoghi, con viaggi organizzati in piccoli gruppi con un team leader, lancia la sua nuova linea di viaggi in Italia con tre nuovissimi tour in Sicilia, Sardegna e Puglia.

I tour di ANDA sono pensati per chi ama viaggiare in tutto il mondo con nuovi compagni di avventura, uniti dallo stesso desiderio di scoperta autentica e voglia di condivisione prima, durante e dopo il viaggio. Il senso resta quello dei viaggi in libertà, con una totale autonomia di scelta su come viaggiare e cosa fare, senza rinunciare alla voglia di vivere una vacanza particolare e conoscere persone nuove. Ecco le proposte:

Sicilia Adventure

Un itinerario in self drive che sorprenderà tutti gli amanti della libertà, della natura e dei paesaggi mediterranei, alla scoperta del grande patrimonio che offre la Sicilia. Esperienze culinarie e all’insegna dell’avventura, bodyrafting, escursioni in barca e fuoristrada: un Sicilia coast to coast da ovest a est, da Palermo passando per la Riserva dello Zingaro e Favignana, la Scala dei Turchi, le Gole dell’Alcantara, un emozionante trekking sull’Etna e lo snorkeling a Taormina.

Prezzo a partire da € 1240

Partenze: 13 agosto – 10 settembre

Sardegna Adventure

Una Sardegna diversa dal solito, un self-drive immersi in paesaggi unici lungo itinerari meno battuti, con la libertà di gestire in autonomia le visite e le soste: le grotte marine in kayak o il profondo canyon Su Gorropu in fuoristrada, i Murales di Orgosolo, le dune di Piscinas, il Complesso Nuragico di Barumini, il Pozzo di Santa Cristina e l’arcipelago della Maddalena.

Prezzo a partire da € 1370

Partenze: 24 luglio – 21 agosto

Puglia Adventure

Con partenza dai Sassi di Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il tour si prolunga verso sud, in Puglia, tra storia, natura, mare e tanto divertimento. Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Lecce, Ostuni, Polignano a Mare, tra avventure in kayak, trekking, spiagge bianche, ulivi secolari e i famosi trulli di Alberobello. Storia, mare, avventura e l’ottima cucina pugliese.

Prezzo a partire da € 1050

Partenze: 1 agosto – 29 agosto