Angelina Mango: “La noia” è doppio disco di platino

“La noia” di Angelina Mango è certificato doppio disco di platino. La cantautrice porterà il brano sul palco internazionale dell’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, dove rappresenterà l’Italia.

Angelina Mango, stabile ai vertici delle chart, raggiunge un ulteriore traguardo e ad oggi conta in totale sette dischi di platino, due dischi d’oro e oltre 345 milioni di stream audio e video. In particolare “La noia” ha raccolto oltre 89 milioni di stream audio e video e ha scalato le classifiche Viral su Spotify di 25 paesi europei diversi.

Questo sabato è partito da Madrid il viaggio di Angelina verso l’Eurovision Song Contest: la cantautrice ha partecipato al primo pre-party nella capitale spagnola e si è esibita sulle note de “La noia” tra l’entusiasmo e l’affetto del pubblico europeo. È inoltre attesa ai pre-party di Barcellona (6 aprile), Londra (7 aprile) e Amsterdam (13 aprile).

I live nei club in autunno saranno preceduti da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (27 giugno), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo – 2 agosto).

A ottobre comincerà Angelina Mango nei club 2024, il tour autunnale prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui la prima data di Roma (11 ottobre), due delle date di Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre). Angelina inoltre è attesa a Roma per la seconda data (12 ottobre), Molfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre) – porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica