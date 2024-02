ANGELINA MANGO: sold out le date a Roma (11 ottobre) e a Napoli (14 ottobre)

Angelina Mango è la vincitrice della 74° Edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia” e rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà a Malmö, in Svezia.

Oltre alla vittoria della kermesse, che arriva a 10 anni dall’ultimo trionfo femminile all’Ariston, la cantautrice si è aggiudicata anche il premio della sala stampa “Lucio Dalla”, radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale “Giancarlo Bigazzi”.

Il successo della vincitrice del Festival di Sanremo è inarrestabile: dopo il tutto esaurito del concerto evento “Pare una pazzia” e il raddoppio con una nuova data il 26 ottobre 2024, Angelina Mango annuncia il SOLD OUT della data a Napoli (14 ottobre, Casa della Musica) e a Roma (11 ottobre, Atlantico) del tour autunnale “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation, e raddoppia l’appuntamento con due nuovi live il 12 ottobre 2024 a Roma e il 15 ottobre 2024 a Napoli. La cantautrice porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia.

Il debutto e la vittoria al Festival di Sanremo rappresentano un traguardo importante per la rivelazione della nuova scena musicale, che ha confermato sul palco la sua maturità artistica, e tornerà live con “Angelina Mango nei club 2024”: è attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre – SOLD OUT – e 12 ottobre), Napoli (Casa della Musica, 14 ottobre – sold out – e 15 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre), a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre) e infine a Milano (Fabrique, 26 ottobre).