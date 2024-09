ANNA domina la scena musicale con “Vera Baddie” e “30°C”

La talentuosa artista italiana ANNA sta facendo impazzire il mondo della musica con il suo ultimo album “Vera Baddie” e il singolo di successo “30°C”. Con ben 28 dischi di platino e 7 dischi d’oro, ha superato la soglia di 1 milione di copie certificate solo nel 2024, confermandosi come la nuova regina della scena musicale italiana.

Il suo album “Vera Baddie” ha mantenuto la posizione numero 1 nella classifica degli album più venduti per la nona settimana consecutiva, mentre il singolo “30°C” ha dominato la classifica dei singoli più venduti per un lungo periodo. ANNA ha rotto record diventando la prima artista donna a rimanere in vetta per 9 settimane consecutive con il suo album dal 2008 in Italia.

Scritto interamente da lei, l’album è già certificato Disco di Platino e i singoli inclusi hanno ricevuto riconoscimenti come Oro e Platino. La figura della “baddie” che Anna incarna con la sua musica ha conquistato il pubblico, rappresentando una ragazza di oggi forte, indipendente, e promotrice del concetto di self-empowerment.

Dopo un’accaldata esibizione come special guest al concerto di Nicki Minaj, ANNA si prepara per il suo primo tour nei club, con tutte le date già sold-out. Il tour estivo è già un successo, e i fan possono aspettarsi prestazioni indimenticabili da parte della talentuosa rapper.

Con un’impressionante serie di date sold-out in vari club italiani, è evidente che ANNA ha conquistato il cuore del pubblico con la sua musica e il suo carisma unici. Il suo impatto sulla scena musicale italiana è innegabile, e il suo futuro sembra brillante e pieno di promesse.