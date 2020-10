Anna feat. Guè Pequeno: ecco il nuovo singolo “Bla Bla”

È disponibile in tutti gli store digitali “BLA BLA”, il singolo inedito di ANNA featuring GUÉ PEQUENO e prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

La collaborazione con GUÉ PEQUENO arriva dopo quella con THE NIGHT SKINNY, produttore del freestyle che ANNA ha firmato per la serie RED BULL 64 BARS e che ha aperto la nuova stagione di uscite di ANNA, brani che vedranno la luce questo autunno.

In pochi mesi ANNA è passata dall’essere una sconosciuta appassionata di Rap di La Spezia alla 16enne più conosciuta di Italia grazie a “BANDO” brano che dal debutto lo scorso 31 gennaio ha totalizzato oltre 55,8 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungo le oltre 33 milioni di views su YouTube.

Il successo è arrivato prima di tutto in Italia dove “BANDO” – ad oggi certificato PLATINO – ha regalato ad Anna un vero e proprio record: è la più giovane artista mai arrivata al n.1 della classifica ufficiale singoli del nostro paese. Alla classifica ufficiale si sono aggiunte anche quelle dei principali store digitali, Spotify e Apple Music, dove “BANDO” ha raggiunto la vetta.

Ma non è tutto: lo streaming non ha barriere e “BANDO” ha superato i confini nazionali per entrare nelle playlist di tutto il mondo (Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera – dove è stata certificata Platino, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan) sia nella versione originale che nei remix pubblicati in Germania con MAXWELL, in Gran Bretagna con ENDOR (brano che anche il leggendario PETE TONG ha passato nel suo programma Radio sulla BBC), in Francia con JUL e in America con RICH THE KID.

Classe 2003 con già oltre 485 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola per l’urban americano. In questi mesi oltre alle collaborazioni su “BANDO”, Anna ha partecipato al remix di “Hasta la vista” di GHALI, al brano della DARK POLO GANG “Biberon” e al remix di “TWERK” con Mambolosco e Boro Boro.