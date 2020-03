Anna, il brano “Bando” è Disco d’Oro

Sono appena arrivate le nuove certificazioni dei singoli da parte di FIMI/GFK e “BANDO” ha raggiunto la soglia del disco d’ORO.

Un altro tassello che si aggiunge agli straordinari risultati di ANNA, la sedicenne spezzina che in meno di due mesi sta monopolizzando tutte le classifiche e raggiungendo risultati straordinari in Italia e all’estero.

“BANDO” si è confermato lo scorso venerdì per la seconda settimana consecutiva al 1° posto della classifica italiana dei singoli (fonte FIMI/GFK), risultato ancora più straordinario dato che è l’artista più giovane ad aver raggiunto la vetta e ad averla riconfermata per due settimane.

“BANDO” oltre ad essere in vetta ai principali store digitali – da Apple Music a Shazam passando per il n.1 su Spotify Italia da 2 settimane consecutive con Oltre 10 Milioni E 400 Mila Riproduzioni – è stata inserita anche in playlist di importanza globale come POLLEN (oltre 1 milione di followers), Pop Rising (oltre 1,8 di followers) e IT’S A HIT (oltre 2 milioni di follower) ed è al 2° posto della Viral USA di Spotify.

Altro dato importante è il fatto che in termini di stream il secondo paese dopo l’Italia sono gli Stati Uniti seguiti poi da Francia, Germania e Gran Bretagna.

ANNA è ufficialmente internazionale. Simbolo questo del successo e del fatto che una canzone possa superare tutte le barriere di genere. I numeri non mentono e quelli di “BANDO” raccontano una storia senza precedenti nel nostro paese. Basta solo pensare che in meno di due mesi è passata da non avere un profilo Spotify ad avere oggi quasi 2 milioni di ascoltatori.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0