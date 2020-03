Annunciata la data di uscita di Fahkumram nel nuovo trailer di TEKKEN 7

Bandai Namco riaccende l’entusiasmo dei fan di Tekken in questo nuovo trailer, dove il gigante di due metri, Fahkumram, mostra tutta la sua forza contro Craig Marduk e altri personaggi di TEKKEN 7!

Colpito da un’illuinazione all’età di 12 anni, Fahkumram diventò un campione di Muay Thai a 18 anni. Sposato e padre di una figlia, la sua vita a un certo punto ha preso una piega drammatica. In seguito a un’imboscata è stato fatto prigioniero dai militari, la sua famiglia presa in ostaggio e non gli è stata data altra possibilità che obbedire agli ordini dei suoi carcerieri e combattere in scontri clandestini. Impossibilitato a vedere una via d’uscita, si è lentamente perso in una spirale di violenza e rabbia. Ora compete nel King of Iron Fist Tournament come ultima speranza di guadagnare la libertà per se stesso e la sua famiglia.

Fahkumram, e un nuovo stage, sono parte del Season Pass 3 e saranno disponibili dal 24 marzo. Ogni pack può essere ottenuto avendo il Season Pass 3 o acquistato singolarmente.

