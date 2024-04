Antera svela la nuova Collezione di Cerchi in Lega, Roberto Baggio testimonial d’eccezione

La Design Week di Milano 2024 ha aperto ieri con un’importante annuncio per gli appassionati del settore automotive e del design italiano. Il rinomato marchio Antera ha presentato la sua nuova collezione di cerchi in lega leggera tornando così sotto i riflettori del palcoscenico mondiale. La presentazione è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di Roberto Baggio, ex calciatore di fama mondiale, scelto come testimonial per la sua carriera ineguagliabile e mentalità vincente, riflettendo lo spirito ‘No Compromise’ del brand.

Durante l’evento è stato svelato anche il nuovo slogan di Antera: “Dove l’istinto incontra il genio, il mito diventa leggenda”. Questo messaggio riecheggia le virtù di Baggio, noto per il suo impegno e la qualità senza scorciatoie, valori che si allineano con la filosofia di Antera.

Il marchio, parte del G.M.P. Group, è celebre per il suo design innovativo e attenzione ai dettagli, caratteristiche confermate dal successo di modelli storici come Type 109. Fondato nel 1991 a Milano da Marco Muzzarelli, Antera continua a essere un simbolo di eccellenza nel design delle ruote, combinando l’arte della progettazione con le più avanzate tecnologie di produzione.

L’esclusiva collezione presentata include cinque modelli, dall’A101 all’A303, disponibili in varie dimensioni da 19” a 24” e in sette eleganti finiture. In particolare il modello A303 HPE FORGED è il fiore all’occhiello della collezione, rappresentando una fusione perfetta di estetica e resistenza grazie alla tecnologia HPE FORGED.

Inoltre, il G.M.P. Group ha recentemente aperto il suo capitale a Eulero Capital, marcando un’importante fase di crescita e innovazione. Questo nuovo assetto societario si propone di supportare il rilancio di Antera e la sua espansione a livello internazionale con un occhio di riguardo anche all’impegno ambientale, come dimostra l’installazione di un impianto fotovoltaico nello stabilimento di Bergamo.

Marco Mancin, Presidente di G.M.P. Group: “In origine la visione del fondatore Marco Muzzarelli ha elevato il marchio Antera sull’altare del pensiero ‘No Compromise’. Un territorio dove il sogno e la realtà si fondono e l’aspirazione diventa creazione. Nascono così prodotti di grande prestigio e valore che attraversano il tempo e lo spazio, per giungere alla dimensione dell’eccellenza più pura. Oggi, con lo stesso approccio vincente e un importante piano industriale quinquennale, diamo vita a una nuova pagina della storia di Antera che riporterà il brand nell’Olimpo dei produttori delle ruote in lega leggera”.

Marco Finazzi, Chief Commercial Officer: “Da sempre siamo innovatori e visionari nel nostro settore e vogliano ridare lustro al Marchio attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e identificativi e a un processo di internazionalizzazione concreto. Ciò che non cambierà mai è la nostra fedeltà ai valori fondamentali del brand, che ne costituiscono l’identità conosciuta in tutto il mondo, e la determinazione nel perseguire la nostra visione aziendale, qualunque siano le sfide che emergeranno lungo il cammino. E siamo certi che altre aziende del gruppo o partner vorranno compiere insieme a noi un percorso di crescita e sviluppo nei loro settori, sempre all’insegna della filosofia ‘No Compromise’, con la quale vogliamo sfidare lo status quo per offrire prodotti non convenzionali e soprattutto capaci di anticipare le esigenze di una clientela esclusiva”.

La Design Week di Milano diventa quindi non solo una vetrina per il design e l’innovazione ma anche un punto di incontro tra passato e futuro nel settore del design automobilistico italiano, rappresentando un importante passo avanti per Antera e il G.M.P. Group nel panorama internazionale.