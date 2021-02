Antipioggia e Sostenibili: le giacche impermeabili PFC-free di Fjällräven

Indipendentemente dallo scopo per il quale è stato progettato, un prodotto dev’essere prima di tutto funzionale. Lo sa bene Fjällräven, azienda svedese che da oltre 60 anni produce abbigliamento e attrezzature outdoor dedicati a tutti gli amanti della vita all’aria aperta. Ma progettare ricercando la sola funzionalità non basta. Fjällräven ritiene infatti sia necessario trovare un equilibrio tra funzionalità e impatto ambientale, tenendo conto non solo come si produce, ma anche con quali materiali. Un esempio emblematico dell’approccio di Fjällräven in questo senso è rappresentato dallo sviluppo dei suoi tessuti traspiranti e impermeabili PFC-free.

Dieci anni fa i PFC (perfluorocarburi) vennero rinvenuti nei pinguini dell’Antartico e negli orsi polari dell’Artico. Anche se i loro effetti a lungo termine erano ancora sconosciuti, si iniziò a ipotizzare che questi composti chimici potessero essere dannosi per il sistema immunitario e ormonale dell’uomo. La reazione di Fjällräven fu immediata: l’azienda decise di bandire per sempre l’utilizzo di PFC per tutti i suoi prodotti.

Questa decisione coincise al contempo con quella di integrare a catalogo nuovi capi impermeabili e traspiranti. Fjällräven si pose così un’importante sfida: realizzare un tessuto funzionale, traspirante e impermeabile, senza però dover ricorrere alla migliore sostanza impregnante resistente all’acqua (ma al contempo tossica) disponibile all’epoca: i PFC.

Il team di Fjällräven si mise al lavoro per sviluppare un materiale shell che avesse proprietà traspiranti e impermeabili e, per farlo, utilizzò una sostanza idrorepellente molto resistente (Durable Water Repellent, DWR) totalmente priva di PFC. Usando un mix di poliestere riciclato e vergine insieme ad un nuovo trattamento impregnante, Fjällräven riuscì a creare un nuovo materiale esclusivo: l’Eco-Shell.

Dal suo primo debutto nel 2015, la collezione Eco-Shell di Fjällräven ha subìto un importante sviluppo e oggi include capi per il trekking, l’alpinismo, ma anche per tutte le piccole avventure quotidiane. Per la stagione Primavera-Estate 2021, Fjällräven amplia ulteriormente la propria offerta di prodotti impermeabili e sostenibili e presenta High Coast Hydratic, la nuova linea di capi shell traspiranti e waterproof senza PFC. Realizzati con rivestimento in poliammide 100% riciclato e fodera interna decorata con le stampe esclusive dell’artista svedese Erik Olovsson, i capi High Coast Hydratic sono perfetti per l’utilizzo quotidiano, in qualunque situazione.