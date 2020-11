AOC lancia due nuovi monitor da gioco curvi della linea G2

AOC, specialista di display dedicati al mondo gaming, annuncia due nuovi display gaming da 31,5″ della sua pluripremiata linea G2: il CQ32G2SE (risoluzione QHD – 1440p) e il C32G2AE (risoluzione FHD – 1080p). Entrambi i display utilizzano un pannello VA curvo da 1500R, una frequenza di aggiornamento incredibilmente veloce di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT). I due schermi di grande formato supportano AMD FreeSync Premium e offrono un basso input lag per un’esperienza di gioco fluida e senza intoppi.

Il CQ32G2SE da 31,5 pollici utilizza un pannello VA curvo 1500R con un’elevata risoluzione QHD (2560×1440), che si traduce in una densità di pixel di 94 pixel per pollice che si traduce in una elevata ricchezza e nitidezza di dettagli e uno spazio enorme sullo schermo. Offre anche ampi angoli di visione (178°/178°), un elevato rapporto di contrasto (3000:1) e un’ampia gamma di colori con copertura sRGB del 121% che consente di ottenere immagini estremamente vivide e realistiche, sia quando si gioca che nella visione di video o film. Grazie all’impressionante curvatura 1500R del monitor, alla rapida frequenza di aggiornamento e alla elevata reattività, gli utenti si sentiranno immersi nel gioco, soprattutto con i racing e i giochi di simulazione.

Il secondo modello, l’AOC C32G2AE con la stessa frequenza di aggiornamento di 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms, è dotato di una risoluzione Full HD. Questo modello è adatto sia per i giocatori entry-level che per i giocatori di livello più avanzato, appassionati di simulazione che utilizzano configurazioni multi-monitor per giocare nelle piattaforme di gioco specializzate, grazie al design senza bordi su tre lati e al supporto VESA.

Entrambi i nuovi modelli utilizzano la tecnologia AMD FreeSync Premium a supporto della frequenza di aggiornamento dinamica, eliminando così il tearing e lo stuttering dello schermo, rendendo l’esperienza di gioco fluida.

Sono dotati di un robusto supporto con gestione dei cavi integrata, regolazione dell’inclinazione (-3,5 ~ 21,5°), montaggio facile, opzione di montaggio VESA e due altoparlanti stereo da 5W. La tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue Light garantiscono un utilizzo confortevole e salutare per gli occhi dei giocatori in sessioni di gioco prolungate e con poca luce. Gli ingressi HDMI e DisplayPort consentono una varietà di connessioni, comprese quelle per le console. Grazie alle grandi dimensioni, agli ampi angoli di visione, ai colori vividi e ai neri profondi, i monitor sono ottimi anche per guardare film con amici e familiari una volta terminata la sessione di gioco.

I monitor AOC C32G2AE e CQ32G2SE saranno disponibili ad un prezzo consigliato di €299 and €389, rispettivamente.