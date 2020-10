AOC lancia tre nuovi monitor della sua serie E2

AOC presenta nuovi display che combinano l’alta risoluzione alle grandi dimensioni per più spazio e più pixel con cui lavorare.

Il modello Q32E2N da 31.5″ presenta risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e display VA per maggiori dettagli e nitidezza, con il 77% di pixel in più rispetto al Full HD. Il pannello VA assicura neri profondi e un rapporto di contrasto nativo di 3000:1. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz e Adaptive-Sync, i movimenti del cursore e lo scorrimento sono molto fluidi rendendolo adatto anche per sessioni di gaming occasionali. Il display è poi circondato da sottili cornici, mentre gli altoparlanti 2x 3W completano il pacchetto.

Per esaltare i dettagli, l’U32E2N da 31,5 pollici utilizza un pannello VA UHD (3840 x 2160 pixel), con una densità di pixel di 140 ppi. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un rapporto di contrasto nativo di 2500:1, mentre il suo design senza bordi su 3 lati fa risaltare ancora di più le linee, rendendolo adatto a ogni ambiente. Per godere appieno delle immagini altamente dettagliate in ambienti ben illuminati, la retroilluminazione dell’U32E2N produce una luminosità di 350 nit.

Il Q34E2A è dotato di un pannello IPS piatto da 34 pollici con un rapporto di aspetto 21:9. Assicura un refresh rate di 75 Hz e utilizza una risoluzione ultra-wide di 2560×1080 pixel, producendo il 33% di pixel in più rispetto al Full HD. Il design senza bordi su tre lati unito alla finitura in alluminio spazzolato del supporto gli conferisce un aspetto moderno.

La serie E2 è progettata per gli utenti che cercano un monitor dotato di un buon pannello, senza fronzoli. Tutti i modelli presentano di base un piedistallo inclinabile, che presenta un’apertura per la gestione dei cavi, così da ridurne l’ingombro. Grazie ai fori di montaggio VESA 100 x 100 mm, i modelli possono essere facilmente fissati a un braccio per monitor o al montaggio a parete per una maggiore ergonomia e completa flessibilità. Gli utenti che preferiscono soluzioni più ergonomiche potrebbero anche dare un’occhiata ai monitor della serie P2 di AOC o aggiungere uno dei bracci per monitor di AOC al loro setup.

I pannelli VA e IPS di tutti e tre i modelli E2 visualizzano 16,7 milioni di colori, coprendo il 72% della gamma di colori NTSC e il + 100% della gamma di colori sRGB. Inoltre, gli angoli di visuale di 178/178° di tutti i modelli riducono al minimo lo spostamento di colore e contrasto da angoli obliqui. Per quanto riguarda la connettività, i monitor includono HDMI, ingressi DisplayPort e un’uscita per cuffie. Tutti i modelli assicurano anche un tempo di risposta di 4 ms e il supporto Adaptive-Sync per eliminare interruzioni.