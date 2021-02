AOC unisce le forze con Red Bull Racing Esports

AOC, lo specialista di display e leader mondiale nei monitor gaming, espande la sua partnership con il gigante dei giochi Red Bull supportando la sua divisione di sim racing, Red Bull Racing Esports.

AOC fornisce una gamma di monitor di altissima qualità ai piloti della Red Bull Racing Esports per supportarli nei loro allenamenti. Inoltre, l’Esports Erena di Red Bull Racing a Milton Keynes, nel Regno Unito, sarà ora completamente equipaggiata con monitor AOC, come l’AOC AGON AG273QZ o il curvo AOC AGON AG273QCX. Grazie all’elevato expertise di Red Bull Racing Esports, AOC mira a espandere ulteriormente il proprio portfolio e produrre i migliori display possibili per i sim racer.

AOC ha una lunga collaborazione in attivo con Red Bull, fornendo supporto in vari tornei con i monitor dalle prestazioni più elevate in giochi come League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive. Con l’attuale boom del sim racing, AOC è pronta ad entrare a pieno titolo nel mondo dei giochi competitivi e a supportare i piloti della Red Bull Racing Esports nel mantenere la loro leadership.

I talenti più veloci del mondo ricevono un upgrade

La line-up delle corse Red Bull Racing Esports comprende alcuni dei migliori talenti di tutto il mondo. I loro piloti hanno vinto il campionato a squadre nella F1 Esports Pro Series per due anni consecutivi. Il fuoriclasse Sebastian Job è stato incoronato Campione del mondo iRacing nel 2020 conquistando il titolo Porsche TAG Heuer Esports Supercup, mentre il team Forza ha portato a casa il titolo LeMans Esports.

AOC è orgoglioso di supportare la divisione racing e la sede ufficiale del Team per accelerare ulteriormente le loro prestazioni: “I sim racer di Red Bull Racing Esports hanno già dimostrato le loro capacità e la loro voglia di raggiungere la prima posizione. Con i loro feedback, vogliamo adattare ulteriormente i monitor AOC alle esigenze dei sim racer e, insieme ai loro talenti, portare le loro prestazioni al livello successivo”, afferma Stefan Sommer, Director of Marketing and Business Management di AOC.

Con l’attrezzatura giusta verso il podio

I monitor sono un elemento cruciale nel sim racing, poiché devono fornire una panoramica perfetta della pista e consentire all’utente di tenere d’occhio gli altri piloti. I display forniscono anche immagini a una velocità estremamente elevata poiché ogni millisecondo rappresenta un possibile vantaggio nel mondo degli eSport. Ogni disciplina preferisce display e set-up diversi. Il team Red Bull Racing Esports iRacing sceglie una configurazione a schermo triplo o quadruplo, la divisione F1 ha bisogno invece di un unico schermo piatto e i piloti V10-R preferiscono un singolo monitor widescreen curvo.

Oliver Hughes, Chief Marketing Officer di Red Bull Racing, commenta: “Questa nuova partnership con AOC si collega a ogni aspetto del nostro programma di sim racing. In uno sport così altamente competitivo in cui contano i decimi e i centesimi di secondo, un’elevata frequenza di aggiornamento dello schermo e tempi di risposta rapidi sono fondamentali per garantire la vittoria ai nostri piloti. La gamma di monitor di fascia alta di AOC è progettata specificamente per il gaming e fornisce ai nostri driver un importante vantaggio competitivo. La nostra nuova struttura di formazione Esports appositamente costruita presso il Red Bull Technology Campus di Milton Keynes è completamente attrezzata con i pluripremiati monitor di AOC, fornendo al Team attrezzature che possono supportare i nostri obiettivi ambiziosi e la struttura di alta qualità che abbiamo creato”.

AOC è pronto a superare la concorrenza e aiutare i talenti di sim racing di Red Bull Racing Esport a rivendicare i loro prossimi titoli di campionato.