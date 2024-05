Aperti gli ordini delle versioni di ingresso della nuova Alfa Romeo Junior

Partono gli ordini per le versioni di ingresso della Alfa Romeo Junior, nelle configurazioni ibrida ed elettrica. Disponibili nelle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, le due nuove versioni di ingresso di Alfa Romeo Junior non fanno distinzioni estetiche o di equipaggiamento. Il listino prezzi parte rispettivamente da 29.900€ e 39.500€.

Nello specifico, a livello degli esterni, spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, i fari Full LED anteriori e posteriori, i fari anabbaglianti a LED, le calotte specchietti retrovisori esterni in nero lucido e i cerchi in lega da 17″ Turbina (versione Ibrida) e da 18″ Aero (versione Elettrica). L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi.

Lo dimostrano, ad esempio, il quadro strumenti caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale” e dotato di cluster 10,25” Full TFT; il sistema Infotainment da 10,25” con due porte USB (A+C), Bluetooth e comandi vocali; il climatizzatore automatico; l’Autonomous Emergency Breaking (AEB) con ABS + ESC; il sistema Wireless Apple CarPlay / Android Auto: e il sofisticato Adaptive Cruise Control.

Alfa Romeo Junior Ibrida propone un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. L’unità termica adotta il motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nell’ innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’ inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. Junior Ibrida, quini, offre un’esperienza di guida estremamente fluida e consente di procedere in modalità elettrica per oltre il 50% in città; garantisce guida in elettrico non solo nelle manovre di parcheggio o a basse velocità cittadine ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km orari. Nella versione elettrica di Junior, invece, Alfa Romeo sceglie un sistema di propulsione di nuova generazione, che unisce un motore elettrico (Hybrid Synchronous Motor) e una batteria di ultima generazione. Grazie alle elevate potenza e coppia e a una specifica taratura del gruppo propulsore elettrico, la nuova compatta sportiva offre un piacere di guida senza compromessi con dinamica ai vertici del segmento.