Aperti gli ordini di Nuova IONIQ 5 su “Hyundai Click to Buy”

Il crossover che ridefinisce la mobilità elettrica è da oggi acquistabile online su Hyundai Click to Buy, la nuova piattaforma del brand per l’acquisto di auto interamente via web.

IONIQ 5 è il nuovo crossover 100% elettrico di medie dimensioni e rappresenta il primissimo modello a nascere sulla piattaforma Hyundai E-GMP fissando un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche sostenibili e innovative: tra queste l’architettura a 800V che consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), interni con materiali eco-friendly, lo spazio di un’auto di segmento superiore con il passo più ampio della categoria, e infine i più avanzati sistemi di connettività e di guida assistita per la miglior esperienza di bordo all’insegna della massima sicurezza.

Nuova IONIQ 5 è in vendita in Italia con una gamma di powertrain elettrici per soddisfare ogni esigenza di mobilità, senza compromessi in termini di performance. I clienti possono scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest’ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse.

Con un prezzo di listino a partire da 44.750 euro, la versione d’ingresso PROGRESS è disponibile con batteria da 58 kWh e trazione posteriore. Grazie all’architettura a 800V di serie, è in grado di assorbire fino a 220 kW di potenza effettuando dal 10% all’80% della ricarica in appena 18 minuti. I principali contenuti di questo completo allestimento sono rappresentati da fari LED MFR, cerchi in lega da 19”, Smart Cruise Control e Frenata Automatica di Emergenza con funzione Junction ai quali si aggiungono quadro strumenti ad alta definizione da 12.3” e sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3”, sedili posteriori regolabili, caricatore di bordo da 10,5 kW, cavo di ricarica Modo 3 e prese USB anteriori e posteriori.

Grazie alla speciale offerta lancio, Nuova IONIQ 5 nel completo allestimento PROGRESS, batteria da 58 kWh e trazione posteriore, è proposta con un vantaggio cliente di 10.500 euro grazie agli incentivi Hyundai e all’Ecobonus governativo in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità: aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus sono previste quote da 299 euro al mese per 37 mesi (TAN 2,95% – TAEG 3,79%), a fronte di un anticipo di 4.750 euro. Al termine dei 37 mesi è possibile sostituire la vettura con un nuovo modello della gamma Hyundai, tenerla saldando o rateizzando il Valore Futuro Garantito, o ancora restituirla senza ulteriori obblighi.

Per coloro che finalizzeranno un contratto di IONIQ 5 entro il 31 dicembre 2021, sono previsti due anni di abbonamento alla tariffa IONITY Premium e l’attivazione gratuita di Charge myHyundai con tariffa FLEX, per ricaricare la vettura presso il più grande network di ricarica in Europa, che conta oltre 220 mila stazioni di ricarica in 29 paesi, attraverso una soluzione semplificata di pagamento tramite un’unica tessera o app.