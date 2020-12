Apollo: lo zaino di design high tech a energia solare

In questi mesi così difficili, interpretare la vita all’aria aperta in modo originale e unico è diventato uno degli obiettivi di molti brand ma se siparla di tecnologia e design il marchio Orange non ha nulla a che invidiare ai grandi colossi del settore. Nasce così Apollo, un elegante ed innovativo zaino che rappresenta il Made in Italy che stupisce e che scommette su design e creatività.

Osservandolo esternamente ci si rende subito conto che siamo davanti a un prodotto con una precisa filosofia e che guarda dritto al sole. Roll top, impermeabile, ultraleggero e termosaldato, ha una capacità di oltre 20 litri e soprattutto un controller USB interno per ricarica solare. Infatti, il sistema di ricarica integrato a 3 pannelli lo rende particolarmente leggero quindi idoneo sia a un utilizzo quotidiano che durante piacevoli escursioni per fuggire dalla quotidianità nel rispetto del distanziamento sociale. Contrariamente ad altri prodotti simili presenti sul mercato, la ricerca delle linee è evidente soprattutto nella totale assenza di cuciture.

Grazie all’ampia apertura, Apollo è estremamente stabile, anche in situazioni di maggior carico. Inoltre è pensato per resistere ad ogni intemperia con zip frontale e posteriore water-resistant trattate con spalmatura anti-pioggia. Gli spallacci morbidi ed ergonomici sono anch’essi termosaldati ed estraibili per una comoda sostituzione.

La tecnologia

L’azienda ha sviluppato un sistema esclusivo attraverso tecniche innovative brevettate che permettono di ottenere prodotti unici, privi di cuciture, leggeri e resistenti all’ acqua. Le borse e gli zaini sono costituiti da vari strati di tessuto laminati tra di loro in un processo innovativo di incollaggio pulito ed ecosostenibile.

L’anti Covid: Orange Mask

Utilizzando parte della tecnologia concepita per gli zaini, l’originale ed elegante Orange mask: Mascherina chirurgica multistrati dotata di tessuto in lycra esterno accoppiato con tessuto non tessuto prodotto con tecnologia SPUN-BOND, che conferisce resistenza meccanica, e MELT- BLOWN che ha funzione filtrante.

Il processo di lavorazione, brevettato, permette un’ottima vestibilità del prodotto che risulta ben adeso al volto, fissato con asole costituite dal tessuto stesso in lycra. Il tessuto filtrante, polipropilene PP opaco, inodore, traspirante, soffice, ipoallergenico, resistente, privo di resine collanti e fibre di vetro ipoallergenico, ha buona permeabilità all’aria. Priva di lattice, tutta la mascherina è termosaldata