Apollo Tyres lancia in Europa “Vredestein Pinza”

Apollo Tyres lancia il suo primo pneumatico All-Terrain: Vredestein Pinza. Frutto di un programma globale di ricerca e sviluppo quinquennale, Pinza è stato progettato per essere lo pneumatico fuoristrada Vredestein più efficiente di sempre, in grado di offrire contemporaneamente alti standard di aderenza, trazione, resistenza al rotolamento e raffinatezza. Il risultato è il miglior equilibrio di performance su strada e fuoristrada rispetto a qualsiasi altro pneumatico All-Terrain disponibile sul mercato.

Particolarmente adatto per veicoli 4×4, pick-up e SUV che si avventurano fuori strada, il modello Pinza sarà disponibile a partire da agosto in 24 misure, alle quali in seguito se ne aggiungeranno altre.

Il battistrada di Vredestein Pinza presenta un caratteristico disegno a spina di pesce a quattro scanalature e profonde lamelle a incastro, per offrire un’ ottima aderenza su tutte le superfici, inclusi fango, sabbia, ghiaccio e neve, riducendo al minimo la rumorosità su strada. La robusta spalla a tre passi presenta bordi “mordaci” dal design aggressivo che agevolano ulteriormente l’aderenza sulle superfici, mentre eiettori di pietre intrecciati sono integrati nel battistrada per aiutare a liberare i detriti.

Il nuovo pneumatico Pinza dispone di un rivestimento triplex a tre strati per una maggiore durata, mentre l’esclusivo design della superficie laterale completa l’aggressivo profilo del battistrada, conferendo un aspetto robusto particolarmente adatto a uno pneumatico di questa categoria, oltre fornire una maggiore protezione da rocce e solchi.

Oltre alle sue eccellenti capacità in fuoristrada, il modello Pinza è stato sviluppato per garantire alti livelli di aderenza e raffinatezza su strada. La tecnologia a passo multiplo e gli ampi tasselli del battistrada contribuiscono a ridurre al minimo la rumorosità e a ottimizzare la precisione dello sterzo, mentre l’uso di una mescola polimerica di quinta generazione e di lamelle profonde garantisce un grip eccezionale in tutte le condizioni.

Grazie a caratteristiche che ne consentono l’utilizzo in tutte le stagioni e alla capacità di differenziarsi rispetto a molti altri prodotti del segmento All-Terrain, il modello Pinza ha ottenuto la certificazione “3-Peak Mountain Snowflake”, sinonimo di standard superiori in termini di aderenza e trazione su neve e superfici ghiacciate.

Pinza sarà disponibile in due versioni: “LT” e “P”. La prima, grazie alla struttura più aggressiva del battistrada, è maggiormente adatta ai veicoli da lavoro utilizzati soprattutto sui terreni fuoristrada più impegnativi; la seconda è caratterizzata da un design più idoneo per la strada, il che la rende ideale per le autovetture. Entrambe le versioni sono altamente performanti nella guida fuoristrada, consentendo agli utenti di sentirsi al sicuro su tutte le superfici, per tutto l’anno.