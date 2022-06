Apollo Tyres: un nuovo pneumatico Vredestein specifico per EV nel corso del 2022

Apollo Tyres ha confermato che nel corso del 2022 lancerà un nuovo pneumatico premium all-season Vredestein, realizzato appositamente per i veicoli elettrici. Per garantire che il prodotto soddisfi le esigenze di un’ampia gamma di veicoli plug-in, Apollo Tyres collabora a stretto contatto con i principali produttori di automobili e ha implementato un nuovo importante programma di ricerca e sviluppo. La notizia arriva alla vigilia del quarto tour ufficiale 1000 Miglia Green, sponsorizzato da Apollo Tyres, che ha luogo lungo le strade dell’iconico evento storico di quattro giorni che si svolge in Italia, e a cui partecipa una grande varietà di veicoli elettrici.

Il marchio di pneumatici premium Vredestein si è dimostrato all’avanguardia nel mercato all-season fin dalla sua nascita, all’inizio degli anni ’90. Apollo Tyres continua a impiegare le sue conoscenze sugli pneumatici invernali ed estivi per produrre prodotti pluripremiati adatti per tutte le stagioni, in grado di offrire prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione climatica. Il know how maturato nel settore all-season viene ora utilizzato per raggiungere nuovi livelli di innovazione nel segmento degli pneumatici per veicoli elettrici.

“La stragrande maggioranza dei veicoli elettrici attualmente in produzione è equipaggiata di serie con pneumatici non appositamente sviluppati per i veicoli elettrici”, commenta Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres. “A condizione che le misure, l’indice di carico e l’indice di velocità siano corretti per la vettura, qualsiasi pneumatico a marchio Vredestein è adatto per un veicolo elettrico e i riscontri positivi che riceviamo dai conducenti ne sono la prova. Tuttavia, man mano che il mercato degli EV si consolida, è logico che le case automobilistiche e i clienti considerino i potenziali vantaggi degli pneumatici sviluppati ad hoc per i modelli a zero emissioni.”

Per i veicoli elettrici, sono diversi i fattori da considerare per lo sviluppo futuro degli pneumatici, spiega Lorenzetti. “Rispetto alle vetture con motori a combustione, i veicoli elettrici pesano di più, generano una coppia maggiore nello scatto da fermi e offrono una maggiore accelerazione. Insieme, questi elementi determinano un aumento dei carichi sugli pneumatici. Inoltre, data la silenziosità degli EV, le altre fonti di rumore, compresi gli pneumatici, diventano più evidenti all’interno dell’abitacolo. Infine, molti proprietari di veicoli elettrici apprezzano qualsiasi mezzo in grado di massimizzare l’autonomia di guida tra una ricarica e l’altra; quindi, la resistenza al rotolamento diventa un requisito ancora più importante”.”

Lorenzetti continua: “Abbiamo esplorato nuovi approcci alla progettazione e all’uso di materiali avanzati per la struttura e la mescola del battistrada. L’obiettivo è offrire uno pneumatico Vredestein di alta qualità per veicoli elettrici, caratterizzato da peculiarità all’avanguardia”.

“Poter attingere all’esperienza di un team europeo di ricerca e sviluppo con una cultura incentrata sull’innovazione è stato fondamentale. Questo ci ha già aiutato a ottenere numerosi riconoscimenti nei test di gruppo indipendenti e a mantenere una posizione di leadership nel segmento degli pneumatici all-season e continuerà a dare i suoi frutti con l’implementazione della fase di collaudo preproduzione del nuovo pneumatico per veicoli elettrici”, conclude Lorenzetti.