Apricale: Viritech sceglie Pininfarina per la nuova hypercar a idrogeno

Con i suoi ingegneri pionieri del cleantech, Viritech ha confermato che Pininfarina, il leggendario studio di design, sarà responsabile dello stile e della realizzazione della Apricale, la nuova hypercar da strada a idrogeno.

Viritech ambisce a divenire il principale sviluppatore mondiale di soluzioni di propulsori a idrogeno per i settori automobilistico, aerospaziale, marino e di distribuzione dell’energia. Sta sviluppando tecnologie avanzate, tra cui sistemi di gestione dell’energia e serbatoi di stoccaggio integrati, affinché l’idrogeno, pulito e abbondante, diventi il fulcro del trasporto sostenibile.

Apricale è la prima manifestazione di tale ambizione; le eccezionali esigenze di prestazione dell’hypercar hanno richiesto a Viritech di reinventare completamente la tecnologia FCEV esistente attraverso Tri-Volt , il suo sistema di gestione dell’energia (EMS), per far funzionare un fuel cell system da centinaia di kW e una piccola batteria ad alta densità.

Questa rivoluzionaria architettura di propulsori a idrogeno, non solo offre prestazioni da hypercar grazie a un EMS che può passare da cella a combustibile a batteria in meno di 100 millisecondi, ma è anche altamente efficiente, con un peso a secco inferiore a 1.000 kg.

Inoltre, se questa architettura si adatta perfettamente ai requisiti di prestazione di un’hypercar, la tecnologia in attesa di brevetto può essere facilmente utilizzata per applicazioni diverse, quali veicoli pesanti alimentati a idrogeno, aerei e navi. L’architettura unica crea un propulsore a idrogeno senza penalità di peso rispetto a un motore a combustione interna, con una propulsione a emissioni zero in settori in cui le batterie risulterebbero troppo pesanti.

Focalizzandosi principalmente sulle tecnologie di propulsione a idrogeno e sui serbatoi di stoccaggio integrati Graph-Pro™, Viritech è andato alla ricerca di un partner esperto per la realizzazione di Apricale, che condividesse la sua ambizione di re-immaginare il trasporto del futuro. Con Pininfarina, Viritech si è assicurata le competenze di uno degli studi di design più celebrati al mondo, che annovera oltre 1.200 progettazioni di veicoli di marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Lancia. Pininfarina ha sempre prestato grande attenzione alla sostenibilità ambientale e negli ultimi 15 anni si è interessata all’idrogeno, investendo in studi e prototipi e collaborando con delle start-up votate interamente alle nuove tecnologie pulite.

Pininfarina, oltre al design di Apricale, sta discutendo con Viritech la possibilità di produrre l’auto nel suo atelier di Cambiano, Torino, per la serie limitata dell’ultima hypercar da strada a idrogeno, sfruttando l’esperienza unica dell’azienda automobilistica nella costruzione manuale di auto esclusive sviluppata negli ultimi 92 anni.

I risultati dell’innovazione ingegneristica di Viritech uniti allo stile e alla maestria di Pininfarina verranno svelati al Goodwood Festival of Speed ​​con una showcar Apricale che debutterà prima del rilascio delle prime versioni, previsto per la fine del 2023.

Timothy Lyons, fondatore di Viritech ha affermato: “Viritech punta a diventare il principale sviluppatore mondiale di soluzioni di propulsori a idrogeno e Apricale, con la sua esigenza di ottimizzare peso, spazio e prestazioni, ci ha fornito la piattaforma di sviluppo perfetta per le nostre tecnologie di propulsione, progettate anche per un’ampia applicazione nella prossima era del trasporto sostenibile. Quindi, dato il nostro focus principale sui propulsori a idrogeno, collaborare con Pininfarina per la realizzazione di Apricale è stato del tutto naturale e le possibilità di collaborare a un successivo ciclo di produzione di supercar a idrogeno aumentano in modo intrigante. Pininfarina è un partner con un patrimonio unico nella storia del design automobilistico, in grado di apportare al progetto esperienza preziosa, con lo stesso livello di passione. Il risultato è un’hypercar destinata a diventare l’Icona della nuova era dei trasporti.”

Silvio Angori, AD di Pininfarina ha detto: “Siamo entusiasti di lavorare insieme a Viritech sull’esclusiva hypercar a idrogeno omologata per uso stradale. Pininfarina ha sempre anticipato i tempi in fatto di mobilità pulita. Il nostro apporto a questa iniziativa imprenditoriale è la capacità di unificare forma e funzione, combinando la nostra esperienza di progettazione alla sostenibilità ambientale. Inoltre, Apricale continua a esprimere l’ineguagliabile eredità di Pininfarina nella progettazione di auto speciali, ovvero veicoli prodotti in serie limitata per gli appassionati di auto uniche. Si tratta di una sintesi di tecnologia, sostenibilità, bellezza e soprattutto performance”.