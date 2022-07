Aprilia: a Misano una tribuna speciale per i tifosi

Aprilia Racing, grande rivelazione del mondiale MotoGP 2022, si prepara alla grande festa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e chiama i suoi appassionati tifosi a sostenere, con la loro passione, le favolose e nerissime RS-GP sul circuito di Misano.

Aleix Espargaró e Maverick Viñales arriveranno al secondo GP italiano da veri protagonisti dopo una prima metà di stagione che li ha visti sempre tra i migliori e con Aleix in lotta per il mondiale.

Il Misano World Circuit si tingerà di tricolore e della straordinaria coreografia farà parte anche una esclusiva tribuna firmata Aprilia, riservata ai tifosi e agli appassionati della moto italiana che potranno far sentire il loro sostegno ad Aleix e Maverick da un punto di vista privilegiato.

Dal 18 luglio si può acquistare il proprio ticket per la tribuna B del Carro, attigua all’area commerciale MWC Square. La tribuna Aprilia è coperta e dotata di maxischermo per seguire tutte le fasi di gara da una visuale privilegiata e in compagnia di altri appassionati Aprilia.

I ticket sono disponibili, sia per la sola giornata di domenica sia in abbonamento per il sabato e la domenica, a un prezzo esclusivo che include anche una serie di contenuti riservati per vivere al meglio l’esperienza del GP. Chi arriverà in auto potrà usufruire del parcheggio dedicato, mentre gli appassionati Aprilia che decideranno di raggiungere il circuito romagnolo con la propria moto avranno anche la possibilità di lasciare casco e attrezzatura tecnica nel guardaroba a loro riservato.

Un’offerta tagliata su misura e completata dall’esclusivo Aprilia Crew Kit comprensivo di t-shirt, cappellino e gadget tutti griffati nei colori ufficiali del team Aprilia.