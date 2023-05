APRILIA ALL STARS lancia #rideforemiliaromagna

La Romagna non si ferma e Aprilia All Stars, la grande festa annuale dei fans di Aprilia, conferma l’appuntamento a Misano di sabato 27 maggio.

In pieno accordo col Comune di Misano e con il contributo prezioso e concreto della Marina Militare, che ha operato sul territorio durante l’emergenza, Aprilia vuole così portare un messaggio di vicinanza e solidarietà alle comunità locali e un aiuto concreto alla ripresa.

Sul Misano World Circuit sono infatti attesi migliaia di appassionati che, stavolta, verranno a testimoniare non solo il loro amore per Aprilia, la sua storia, le sue moto e i piloti ma anche la vicinanza a un territorio caro a tutti gli amanti del motorsport, così duramente colpito durante l’alluvione del 16 maggio.

Infatti il Gruppo Piaggio e Aprilia devolveranno alla Protezione Civile, un contributo per ogni partecipante ad Aprilia All Stars 2023. Significa che anche la sola presenza di un appassionato in circuito sin tradurrà in un aiuto alla terra di Romagna. Un appello imperdibile a essere numerosi a Misano il 27 maggio.

Per gli ospiti saranno numerose le occasioni per aiutare concretamente la Romagna: anche il ricavato dalla vendita della speciale maglietta dell’evento andrà totalmente devoluto alla Protezione Civile. Per gli appassionati di racing e MotoGP, Aprilia metterà in vendita un pacchetto di experience assolutamente unico e irripetibile, dal giro di pista in sella con uno dei piloti MotoGP al pranzo in hospitality con i piloti Aprilia Racing, fino al meet & greet con tutto il team MotoGP e Off Road. Anche in questo caso il ricavato andrà integralmente in favore della Protezione Civile.

In pista e nel paddock, come da tradizione, sarà una giornata di divertimento indimenticabile, con accesso gratuito al circuito di Misano e con il pubblico vero protagonista nel festeggiare uno dei marchi più vincenti del motociclismo, le sue moto e i suoi campioni. La musica di Radio DeeJay e M2O, con artisti come Vic, Vittoria e Albertino col suo spettacolare DJ Set, animerà il MWC mentre una serie di eventi coinvolgeranno il pubblico. Per gli appassionati motociclisti saranno imperdibili i test ride gratuiti della gamma moto Aprilia sia su asfalto che su percorsi off road.

Ad Aprilia All Stars saranno in pista tutti i piloti di Aprilia Racing impegnati in MotoGP e nell’off road: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori e i piloti del team RNF Miguel Oliveira e Raúl Fernandez. Con loro i piloti Jacopo Cerutti e Francesco Montanari protagonisti del ritorno di Aprilia Tuareg alle grandi gare off road. Come sempre saranno protagonisti i grandi campioni che con le loro vittorie hanno reso Aprilia il marchio italiano ed europeo con più vittorie nel Motomondiale, come Max Biaggi e Loris Capirossi. E poi ancora tanti altri piloti e amici del marchio Aprilia del mondo dello sport, dello spettacolo.

Tutti i partecipanti all’evento, presenti al Misano World Circuit, avranno la possibilità di vincere una Aprilia Tuareg iscrivendosi direttamente nel paddock. Una opportunità irripetibile che premierà chi ha Aprilia nel cuore.

La parata finale delle moto Aprilia, che tradizionalmente conclude Aprilia All Stars, uscirà per la prima volta dal circuito per arrivare nel cuore di Riccione. Sarà, anche questo, un omaggio di Aprilia e dei suoi fans alla Romagna, terra da sempre nel cuore di ogni appassionato di moto e motori.

“Sono felice di confermare la data di Aprilia All Stars – ha dichiarato Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano – la festa si farà come previsto e sarà proprio il segno di una Romagna che non si ferma mai. La comunità di Misano è già pronta a questo grande evento e sarà lieta di accogliere la grande famiglia di Aprilia, i suoi campioni e, soprattutto, le migliaia di appassionati che invaderanno il nostro circuito”.