Aprilia e Moto Guzzi all’EICMA Riding Fest

Aprilia e Moto Guzzi parteciperanno al debutto dell’EICMA Riding Fest, un innovativo evento gratuito promosso dall’Esposizione Internazionale delle due ruote di Milano per festeggiare il suo 110º anniversario. L’appuntamento è fissato per sabato 27 e domenica 28 aprile presso il paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Durante l’EICMA Riding Fest, tutti gli appassionati delle due ruote avranno la possibilità salire in sella all’Aprilia Tuareg, la potente bicilindrica protagonista dell’Africa Eco Race, e alla nuova e tanto attesa Moto Guzzi Stelvio, la moderna moto on-off che porta il nome dell’aquila e invita a viaggi avventurosi.

Grazie alla speciale formula dell’evento, non si tratterà di un semplice test ride, bensì di una prova completa che darà la possibilità di saggiare davvero le grandi doti fuoristradistiche di Aprilia Tuareg, così come l’attitudine al viaggio della nuova Stelvio.

I test ride su strada, con apripista, si svolgeranno nello splendido territorio circostante l’autodromo, mentre per quanto riguarda le prove in fuoristrada sarà allestito uno specifico percorso fettucciato.

Sabato 27 e Domenica 28 Aprile , il paddock di Misano sarà animato da numerosi eventi, sempre all’insegna della passione per la moto: i visitatori potranno incontrare anche i due piloti ufficiali off road Aprilia Racing, Jacopo Cerutti (dominatore in sella alla bicilindrica italiana all’Africa Eco Race) e il suo compagno di team Francesco Montanari, mentre sarà a disposizione lo staff di Enduro Republic, pronto a fornire tutte le informazioni sulle Tuareg Experience, l’esclusivo contenitore di attività studiate ad hoc per immergersi nel mondo di Aprilia Tuareg nella maniera più divertente e coinvolgente.

L’ingresso all’EICMA Riding Fest è completamente gratuito, previa registrazione sul sito così come tutte le experience di guida su strada e in fuoristrada.