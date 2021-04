Aprilia: la “Tuono V4” arriva nei concessionari

È finalmente dai concessionari Aprilia la nuova Tuono V4. Aprilia Tuono V4 è da sempre il riferimento della categoria Hypernaked e ora raggiunge livelli di prestazioni e sofisticazione mai viste, grazie al know-how racing di Aprilia e grazie all’esperienza di chi la categoria Hypernaked l’ha inventata, partendo da una superbike e creando una moto divertentissima su strada e imbattibile in pista: “la moto sportiva più straordinaria che si possa comprare, con prestazioni e finiture impareggiabili”, è stata definita.

La prima grande novità della nuova famiglia Tuono V4 per il 2021 è la nuova e marcata caratterizzazione dei due modelli in gamma.

Tuono V4 Factory si conferma nella sua natura di macchina produttrice di adrenalina, sensazioni forti e divertimento puro. È dedicata a un pubblico estremamente esigente, che non disdegna le uscite in pista, e vanta una componentistica esclusiva che prevede di serie anche il sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0.

Nella colorazione Aprilia Black è in vendita al prezzo di 19.990 Euro (f.c., IVA inclusa).

Tuono V4 adotta le migliori caratteristiche di una moto sportiva stradale che guarda anche alle percorrenze più lunghe. È nuovo e maggiore il comfort concesso dal manubrio rialzato e dal cupolino più protettivo. Il passeggero non è più un ospite appena tollerato e si avvantaggia di una porzione di sella ampia e confortevole e di pedane più basse. Tuono V4 pensa a nuovi orizzonti da raggiungere velocemente e così tra gli accessori è disponibile la coppia di motovaligie asimmetriche dedicate.

È disponibile in rete al prezzo di 16.990 Euro (f.c., IVA inclusa) nelle colorazioni Tarmac Grey e Glacier White.

Il nuovo stile delle Tuono V4 è ispirato a quello introdotto da RS 660, segnato dal concetto innovativo della doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica, un design caratterizzato da superfici ridotte e dal cupolino che presenta il nuovo gruppo ottico triplo a LED dotato di luci diurne DRL con funzione “bending lights”. La nuova Tuono V4 beneficia di una nuova e ricercata ergonomia che regala più spazio e consente un miglior inserimento del pilota a bordo, grazie alle nuove forme di serbatoio e codino.

La strumentazione TFT a colori è più grande mentre comandi elettrici sono ancora più efficaci ed intuitivi. Grazie alle più potenti capacità di calcolo della nuova centralina Marelli 11MP e della nuova piattaforma inerziale a sei assi, migliora la gestione elettronica. Sembra incredibile, visto il livello di completezza raggiunto, ma la suite di controlli elettronici si migliora ancora con l’introduzione del controllo del freno motore regolabile. Ora sono disponibili sei diversi Riding Mode, tre per la pista (due completamente personalizzabili) e tre per la strada (uno dei quali personalizzabile), al pilota è richiesto soltanto di scegliere il Riding Mode per ottenere automaticamente la messa a punto di Traction Control, Wheelie Control, freno motore, ABS e degli altri parametri gestiti.

La ciclistica, un riferimento per efficacia e feeling, si evolve grazie all’arrivo di un nuovo e più leggero forcellone in alluminio con capriata di rinforzo inferiore già vista sulle Aprilia dominatrici nel Mondiale SBK, e poi ulteriormente sviluppata in chiave MotoGP. Il nuovo componente è progettato per abbassare le masse e aumentare la stabilità del retrotreno in accelerazione.

Tuono V4 rimane la sola naked spinta da un quattro cilindri a V stretta di 65° dalle caratteristiche uniche. Anche col passaggio a Euro 5, il V4 di 1.077 cc conferma il sound inimitabile e le prestazioni eccellenti. I suoi 175 CV e 121 Nm gli consentono il dominio della categoria hypernaked grazie allo straordinario equilibrio che l’esuberante V4 ha saputo costruire con una ciclistica e un pacchetto elettronico perfettamente accordati.