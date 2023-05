Aprilia Pro Experience: in pista con i campioni

Per ogni motociclista appassionato, la possibilità di girare in pista con i migliori piloti al mondo è un sogno che ritorna, un desiderio che sembra quasi irrealizzabile. Tuttavia, grazie all’Aprilia All Stars, l’appuntamento più esclusivo e atteso, questo sogno può diventare realtà.

La giornata dedicata ai track days si terrà sul Circuito di Misano il 28 maggio 2023, subito dopo l’Aprilia All Stars, l’evento che celebra i successi della casa motociclistica italiana. I quindici fortunati piloti amatoriali avranno la possibilità di guidare le eccezionali Aprilia RSV4 Factory, sulle traiettorie della pista teatro del mondiale MotoGP e del WSBK.

Ad affiancare i partecipanti ci saranno tre “super coach” d’eccezione: Max Biaggi, Miguel Oliveira e Lorenzo Savadori, tre campioni del mondo e piloti di Aprilia Racing. Ognuno di loro seguirà a turno un numero limitato di piloti per assicurare a ciascuno la massima attenzione e cura possibile.

Il pacchetto esclusivo comprende sei turni da venti minuti ciascuno, intervallati da briefing e debriefing con analisi dei video onboard. Inoltre, i partecipanti potranno incontrare Aleix Espargaró e Maverick Viñales, i due piloti MotoGP del team Aprilia Racing, che condivideranno la pista con loro.

Il tutto sarà arricchito dal pranzo nell’hospitality Aprilia e da un servizio fotografico dedicato. Le Aprilia RSV4 Factory sono equipaggiate con i performanti pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC3, la scelta ideale per un’esperienza di guida sportiva ad alto livello.