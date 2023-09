Aprilia RS 457: un nuovo capitolo della saga RS di Noale

In casa Aprilia, la sigla RS rappresenta la sportività. Moto pensate per stupire, grazie a innovazioni derivate da una lunga e vincente storia racing che ha formato, in Aprilia, una cultura motociclistica unica al mondo. Così il Marchio è diventato il sogno di intere generazioni, assecondando la passione dei piloti più giovani con moto straordinarie.

Nello stesso tempo Aprilia è stata protagonista del mondo racing, dominando nelle categorie 2T e, dopo aver ribadito il suo primato tecnologico, andando a vincere nelle competizioni SBK, è diventata protagonista anche in MotoGP.

Ora Aprilia torna alla missione con la quale nacque, con un progetto dedicato alle nuove generazioni di motociclisti, che raccoglie il sapere costruito sulle piste di tutto il mondo. La RS 457.

Aprilia RS 457 parla la lingua dei riders più giovani, di chi si vuole avvicinare alla moto carenata, sfruttando tutto il sapere Aprilia nella progettazione e costruzione di una vera sportiva.

Il design della RS 457 si ispira all’iconica serie RS, le leggendarie superbike che hanno scritto la storia delle due ruote, dall’inconfondibile doppia carenatura anteriore al silenziatore sotto il telaio, elegantemente integrato con la linea del puntale, fornendo un sistema di scarico 2-in-1.

Il faro anteriore completamente a LED incorpora la distintiva firma luminosa delle Aprilia supersportive di cilindrata superiore. Inoltre, gli indicatori di direzione anteriori sono armoniosamente integrati nella firma luminosa del faro anteriore. La strumentazione è dotata di un sofisticato schermo TFT a colori da 5″, mentre i comandi sul manubrio sono retroilluminati per una maggiore praticità.

La potenza della Aprilia RS 457 è generata da un avanzato motore bicilindrico raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, in grado di erogare una potenza di 35 kW, il massimo consentito per una moto guidabile con la patente A2. Questa potenza è bilanciata dal peso della moto, che è di soli 159 kg a secco. Il rapporto peso/potenza della Aprilia RS 457 è ineguagliabile e dimostra l’impegno dei progettisti di Noale nel raggiungere i limiti massimi possibili, traducendosi in prestazioni straordinarie.

Il motore è abbinato a un telaio in alluminio che rende la RS 457 unica nel suo segmento e sfrutta l’esperienza di progettazione di Aprilia, maturata in decenni di successi nelle competizioni in tutto il mondo. Il telaio sfrutta il basamento del motore come elemento portante, una soluzione ereditata dalla RS 660, che contribuisce al contenimento del peso e alle eccezionali qualità dinamiche che hanno reso famose le moto Aprilia.

La sospensione anteriore è composta da una forcella con steli da 41 mm e una corsa di 120 mm, regolabile nel precarico, mentre la sospensione posteriore, che opera sul forcellone in acciaio, è anch’essa regolabile nel precarico, e garantisce una corsa della ruota di 130 mm. Il sistema frenante è composto da un disco anteriore da 320 mm con pinza a 4 pistoncini a attacco radiale di ByBre, mentre al posteriore la pinza ByBre agisce su un disco in acciaio da 220 mm. Entrambe le ruote sono assistite da un sistema ABS a due canali con doppia mappa di utilizzo, sia su entrambe le ruote che solo sull’anteriore.

Le ruote sportive da 17″ montano pneumatici con dimensioni di 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore, offrendo un perfetto equilibrio tra aderenza e agilità, uno dei punti di forza della nuova Aprilia.

La dotazione elettronica della Aprilia RS 457 è all’avanguardia e conferma il suo status di moto sportiva. Il sistema Ride by Wire, introdotto da Aprilia per primo sia in MotoGP con la rivoluzionaria RS Cube, sia in produzione con la Shiver, gestisce il motore e offre tre modalità di guida che influiscono sulla potenza e sulla coppia, oltre a un controllo di trazione regolabile su tre livelli, che può anche essere disattivato. Il cambio Quickshift è disponibile come optional.