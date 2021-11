Aprilia SR GT: debutta a EICMA il primo scooter “urban adventure” di Aprilia

Aprilia presenta a EICMA 2021 una proposta assolutamente inedita nel panorama degli scooter GT compatti, svelando Aprilia SR GT.

Aprilia SR GT è il primo scooter “urban adventure” di Aprilia, pensato per riscoprire il divertimento nella guida quotidiana in città, ma anche su distanze più lunghe o su strade e percorsi meno battuti, grazie a contenuti ispirati al mondo dell’enduro che lo rendono il compagno ideale in ogni situazione.

Sul nuovo Aprilia SR GT la posizione di guida attiva e l’ampio manubrio naked in stile motociclistico offrono il miglior controllo, mentre le sospensioni a corsa lunga e una maggiore altezza da terra permettono di superare agevolmente ogni ostacolo nella guida in città; gli pneumatici di sezione generosa e con disegno del battistrada “all terrain”, infine, consentono di avventurarsi su ogni tipo di fondo, dall’asfalto cittadino, al pavé, alle strade bianche.

Tutto ciò è unito all’inconfondibile design sportivo Aprilia, alle modernissime motorizzazioni i-get da 125 e 200 cc, dotate di sistema Start & Stop, per performance al vertice della categoria, e a un equipaggiamento completo che comprende fanaleria full LED, strumentazione LCD e sistema di connettività APRILIA MIA (opzionale).

Nella vista laterale Aprilia SR GT si presenta compatto, con sbalzi ridotti e linee tese e dinamiche che ne enfatizzano la sportività. Oltre a ospitare il serbatoio, il tunnel centrale funge da raccordo tra parte anteriore e posteriore, dando a SR GT un’immagine motociclistica. A ciò contribuisce anche la targa posizionata sulla ruota posteriore, che lascia la coda più snella e slanciata. In questa zona emergono, perfettamente integrati nel design, anche le maniglie per il passeggero e il gruppo ottico posteriore full LED, che include anche gli indicatori di direzione.

Ponendo al centro il divertimento di guida, la posizione in sella di Aprilia SR GT è meno arretrata e più “attiva” rispetto a un tradizionale scooter GT compatto; al contempo, è possibile adottare una seconda posizione dei piedi più avanzata sulle pedane per passare a un tipo di guida più rilassato che affatica meno nelle lunghe percorrenze. Ciò è possibile grazie a una pedana ergonomica, che nella sua parte esterna rievoca nelle forme le piastre protettive delle moto offroad.

Nella vista frontale spicca il gruppo ottico full LED a tre elementi, tipico delle moto sportive made in Noale, così come la doppia carenatura che emerge ai lati dello scudo, ma è chiara anche l’ispirazione al mondo dell’enduro, con il parabrezza sospeso e l’ampio manubrio naked che contribuisce alla sensazione di controllo totale, soprattutto nelle manovre a bassa velocità nel traffico cittadino. Il manubrio è fissato al veicolo tramite un pregiato riser in pressofusione di alluminio, su cui compare il logo Aprilia. Anche i comandi al manubrio, ergonomici e intuitivi, sono di evidente derivazione motociclistica.

La strumentazione è completamente digitale: sull’ampio display LCD vengono visualizzate tutte le informazioni sul veicolo, oltre a una ricca serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante MODE sul blocchetto comandi sinistro. Quando lo smartphone è collegato tramite Bluetooth al veicolo, nel caso in cui sia presente il sistema di connettività APRILIA MIA (disponibile a richiesta), sulla strumentazione vengono visualizzate anche le notifiche relative alle chiamate in entrata e ai messaggi. Il sistema permette di gestire le telefonate attraverso l’apposito pulsante per la connettività sul blocchetto comandi destro e di sfruttare i comandi vocali dello smartphone per effettuare chiamate o riprodurre musica, attivando una playlist.

La ciclistica sfrutta il proverbiale know how Aprilia in ambito telaistico, garanzia di un comportamento dinamico rigoroso, ed è costituita da un telaio a doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza abbinato a un inedito comparto sospensioni a corsa lunga appositamente sviluppato per questo modello.

All’anteriore lavora una forcella Showa con steli da 33 mm di diametro e un’escursione di ben 122 mm, superiore del 22% rispetto alla migliore concorrenza; al posteriore si trova invece una coppia di ammortizzatori Showa a doppio effetto e molla elicoidale con precarico regolabile su 5 posizioni; l’escursione è pari a 102 mm, in questo caso migliore del 7% rispetto ai competitor. Questa particolare configurazione, unita a una specifica taratura delle sospensioni, contribuisce ad aumentare il controllo, il comfort e la sicurezza soprattutto in presenza di buche e asperità, senza però pregiudicare il piacere di guida.

L’Aprilia SR GT si distingue anche per una distanza minima dal suolo di 175 mm, misura sconosciuta ai tradizionali scooter GT compatti, che consente di superare senza problemi i dossi e scendere agevolmente da qualsiasi dislivello. Tutte queste caratteristiche, unite a pneumatici “tuttoterreno”, con battistrada lievemente tassellato, rendono Aprilia SR GT estremamente flessibile, adatto ad ogni tipo di utilizzo: inarrestabile in città dove non è raro incontrare ostacoli come pavé, binari del tram, tombini, buche e asfalto sconnesso, SR GT è anche pronto a viaggi emozionanti, durante i quali volendo è possibile lasciare l’asfalto per avventurarsi su strade bianche.

Percorrere lunghe distanze non è perciò un problema, grazie anche a un generoso serbatoio: i 9 litri di capacità si traducono in una autonomia di circa 350 km.

Il vano sottosella, della capacità di 25 litri, può contenere un casco integrale, mentre sono previsti accessori per rendere Aprilia SR GT ancora più pronto al viaggio, tra cui uno spazioso e resistente bauletto in alluminio da 33 litri.

Accanto al monocilindrico i-get di 125 cc, accreditato di una potenza massima pari a 11 kW a 8.750 giri e di una coppia che raggiunge i 12 Nm a 6500 giri, su Aprilia SR GT 200 fa il suo esordio l’inedito monocilindrico di 174 cc, che vanta una potenza di 13 kW a 8.500 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7000 giri. Valori di assoluto riferimento, che garantiscono elasticità, brillantezza nella ripresa e fluidità di marcia in ogni condizione.

Tali risultati sono stati ottenuti attraverso un lavoro minuzioso su gran parte dei componenti, con l’obiettivo di ottimizzare il rendimento termodinamico; in particolare, il nuovo motore 200 adotta un cilindro in alluminio con rivestimento in Nikasil, soluzione di derivazione motociclistica, un nuovo pistone rivisto nella geometria del cielo e una nuova testata che contribuiscono a ottimizzare il rendimento di combustione.

Le maggiori prestazioni del motore hanno richiesto inoltre l’adozione di un pacco radiante più efficiente, mentre anche la trasmissione CVT, con una nuova frizione di maggiori dimensioni, è stata rivista per adeguarsi alla nuova curva di potenza del motore.

Tutti i modelli della gamma Aprilia SR GT sono equipaggiati col sistema di Start & Stop denominato RISS (Regulator Inverter Start & Stop System). Il sistema prevede l’eliminazione del classico motorino di avviamento, sostituito da una macchina elettrica brushless installata direttamente sull’albero motore.

Tutto ciò si traduce in motori estremamente parchi nei consumi di carburante: la percorrenza su ciclo WMTC è pari a 40 km/l per SR GT 125 e 38,5 km/l per SR GT 200.

In gamma anche una più grintosa versione Sport



Aprilia SR GT affianca a una versione più classica anche l’allestimento Sport, contraddistinto da grafiche e finiture ancora più grintose e sportive.

Aprilia SR GT è proposto nelle tre colorazioni Aprilia Black, Street Grey e Infinity Blue, sempre abbinate a pedane, fiancate e maniglie passeggero in colore grigio argento. I cerchi sono neri, la sella nera con cuciture grigie.

La versione Sport richiama ancora più prepotentemente le tipiche livree delle moto sportive Aprilia, con le tinte satinate Street Gold, Iridium Grey e Red Raceway che si abbinano a cerchi verniciati in rosso e a una sella bicolore nera e grigia, con cuciture rosse. Sulle pedane in grigio argento compare la scritta Aprilia, mentre il tunnel centrale e le fiancate sono in nero opaco, con le maniglie passeggero in tinta col veicolo. AI lati dello scudo campeggia la grande “a” di Aprilia.