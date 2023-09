Aprilia SR GT Replica: anima racing ispirata alla MotoGP

E’ lo scooter “urban adventure” di Aprilia progettato per riscoprire il divertimento nella guida quotidiana.

Aprilia SR GT Replica, la versione speciale e altamente sportiva, fa il suo debutto con un’estetica direttamente ispirata alla moto Aprilia RS-GP, utilizzata da Aleix Espargaró e Maverick Viñales nel Campionato del Mondo MotoGP 2023.

La colorazione nero opaco della Aprilia SR GT Replica è impreziosita dalle stesse grafiche rosse e viola che adornano le eleganti carene della moto ufficiale Aprilia RS-GP del team Aprilia Racing, una delle più sofisticate e tecnologicamente avanzate nel paddock del MotoGP. Inoltre, il distintivo logo Aprilia si estende diagonalmente lungo la fiancata e il tunnel centrale, culminando nella parte anteriore del poggiapiedi. Quest’ultimo, insieme alla maniglia del passeggero, è ora rifinito in nero opaco.

In sintonia con le MotoGP sviluppate presso il centro racing di Noale, i cerchi delle ruote sono dipinti in nero, con un dettaglio rosso in contrasto sul cerchio anteriore. In un’ottica di pura anima racing, l’allestimento comprende pneumatici con battistrada sportivo, ideali per un utilizzo su strada, al posto delle coperture leggermente tassellate “all terrain” presenti sulle altre versioni, ovvero la Aprilia SR GT e la SR GT Sport.

Per chi desiderasse ulteriori personalizzazioni per rendere la propria Aprilia SR GT Replica ancora più simile alle MotoGP che si sfidano sui circuiti internazionali, sono inclusi anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali Aprilia Racing in MotoGP, Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Un tocco aggiuntivo che avvicina ancor di più la SR GT Replica al mondo esaltante del MotoGP.

Il nuovo Aprilia SR GT Replica sarà disponibile presso la rete Aprilia a partire da ottobre, con cilindrate da 125 e 200 cc, al prezzo di 4.449 Euro e 4.749 Euro, rispettivamente.