Aprilia Tuareg 2024: tre nuove colorazioni

Pensata per affrontare le sfide più estreme del fuoristrada, la nuova Aprilia Tuareg si prepara a fare ritorno nelle terre africane, nel contesto delle competizioni di rally raid, dove ha guadagnato il suo status di leggenda dell’offroad. Per il 2024, la Tuareg si presenta in una veste ancora più avventurosa e sportiva, grazie all’introduzione di tre nuove colorazioni che mettono in risalto le sue straordinarie capacità fuoristradistiche e la sua innata passione per l’avventura.

La Aprilia Tuareg MY 2024 è ora disponibile nelle nuance inedite Atreides Black e Canyon Sand, ispirate agli ambienti naturali dove questa avventurosa bicilindrica sa spiccare il volo. A queste si aggiunge la suggestiva schema cromatica Dakar Podium, un omaggio alla moto che, nel 2010, conquistò il terzo posto assoluto alla Dakar, con tre vittorie di tappa, grazie al pilota Francisco “Chaleco” Lopez.

Tutte queste nuove colorazioni sono abbinate a un telaio rosso inedito e aggressivo, che sottolinea ulteriormente la natura sportiva della Aprilia Tuareg. Quest’anno, la Tuareg ha fatto il suo sorprendente debutto nelle competizioni fuoristrada con il progetto “Back to Africa”, sviluppato in collaborazione con Aprilia Racing e GCorse dei fratelli Guareschi. La moto è attualmente impegnata nella lotta per il Campionato Italiano Motorally e ha ottenuto un brillante terzo posto al Rally Transanatolia, nella sua prima partecipazione a un grande rally internazionale. Il prossimo obiettivo del progetto è, naturalmente, il deserto africano, una meta che è già nel nome stesso, Tuareg.

Un dettaglio tecnico che sottolinea le capacità fuoristradistiche della Aprilia Tuareg è l’escursione delle sospensioni anteriori, leader nella categoria con 240 mm.

Infine, per il 2024, la gamma di accessori dedicati alla Tuareg si amplia con l’aggiunta di un filtro dell’aria appositamente progettato per l’uso fuoristrada e su strade polverose, garantendo una maggiore protezione del motore da eventuali ingressi di polvere.

La Aprilia Tuareg è già disponibile presso la rete di concessionari Aprilia nelle nuove colorazioni Atreides Black e Canyon Sand, mentre la colorazione Dakar Podium sarà disponibile a partire dal mese di ottobre.