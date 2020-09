Aprilia Tuono V4X, già esaurita la prima serie

10 esemplari non sono bastati! E così Aprilia Racing metterà in produzione altri due lotti da dieci pezzi l’uno della Tuono V4X, una belva da 221 cv e 166 kg di peso.

Saranno dunque 30 i pezzi totali di questa straordinaria Limited Edition omologata per il solo uso in pista. Un risultato straordinario che testimonia perfettamente del credito che il marchio italiano gode tra i motociclisti più esperti ed evoluti.

Con 221 CV all’albero e il peso ridotto a 166 Kg grazie alle tecnologie racing e all’uso diffuso del carbonio, Tuono V4 X è una vera moto da corsa con il manubrio alto in grado di regalare un’esperienza di guida ed emozioni realmente esclusive.

L’esperienza del Reparto Corse di Noale ha contribuito allo sviluppo di Aprilia Tuono V4 X: per la prima volta su una moto del genere viene introdotta la generosa appendice aerodinamica frontale in carbonio chiaramente derivata da quella che equipaggia le Aprilia RS-GP impegnate in MotoGP per aumentare la stabilità alle alte velocità e nelle fasi critiche di staccata e apertura gas.

Il motore deriva dall’unità che equipaggia con successo RSV4 1100 Factory portato alla straordinaria potenza di 221 CV. L’impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio, mentre il filtro dell’aria è un elemento Sprint Filter, la medesima unità utilizzata da Aprilia Racing in MotoGP. La messa a punto elettronica è garantita dalla centralina rivista nelle logiche di funzionamento, dotata di mappature di controllo motore e dinamica del veicolo sviluppate da Aprilia Racing. Anche la verniciatura della speciale grafica dedicata “Bol d’Or” – ispirata alla Aprilia RSV 1000 R Factory che prese parte nel 2006 della mitica gara endurance – contribuisce alla esclusività della moto essendo realizzata da Zanasi, carrozzeria specializzata di Maranello.

Aprilia Tuono V4 X, proposta al prezzo di 34.900 euro, è già prenotabile esclusivamente online, dalle pagine web di Aprilia e i clienti avranno la possibilità di ritirare il proprio esemplare presso Aprilia Racing, con contestuale visita in esclusiva al reparto corse di Noale.