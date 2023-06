Aquafan Riccione: l’estate è partita

Aquafan ha riaperto le sue porte e l’estate è finalmente arrivata! Il primo weekend di giugno ha visto l’inizio dei festeggiamenti sulla collina di Riccione, con i primi clienti che sono arrivati fin dalle prime ore del mattino, desiderosi di varcare i cancelli del celebre parco acquatico che sono stati sollevati alle 10.

Il parco acquatico più famoso d’Europa si è aperto oggi con i suoi spaziosi 9 ettari di verde a disposizione del pubblico, insieme a oltre 3 km di emozionanti scivoli. La clientela, proveniente da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (Germania, Francia, Svizzera e Austria), ha affollato il parco sin dalle prime ore dell’apertura, dimostrando l’attrattiva che Aquafan esercita sia a livello nazionale che internazionale.

Da oggi, Aquafan accoglierà i visitatori ogni giorno dalle 10:00 alle 18:30, offrendo loro l’opportunità di godersi le sue incredibili attrazioni per tutto il periodo estivo. Tra gli eventi in programma, spicca la “Festa di Fine Anno” scolastico, che si terrà venerdì 16 giugno. La Piscina Onde si trasformerà in una maratona di DJ set con i giovani allievi della “Music Academy Rimini”, un reparto dell’Academy Deejay, una delle tre scuole italiane per DJ e producer del gruppo Pioneer DJ, diretta da Max Monti. In questa serata speciale, i ragazzi potranno immergersi in un’atmosfera musicale coinvolgente e festeggiare insieme alla loro comunità scolastica. Per rendere l’evento ancora più accessibile, Aquafan ha previsto un biglietto d’ingresso speciale al prezzo di 16 euro per coloro che sono nati tra il 2003 e il 2011.

“Oggi è la prima giornata di Aquafan ed è già una grande giornata – dichiara Andrea Drudi, responsabile marketing e eventi Costa Edutainment Polo Adriatico – Fino a settembre sarà un viaggio pazzesco, per un’estate che speriamo dia belle soddisfazioni. Abbiamo lavorato a un calendario importante di eventi, dalla festa di fine anno scolastico (il 16 giugno) ai grandi artisti che arriveranno tra luglio e agosto sul palco del Maxibon Music Wave (ogni martedì alle 14.30). Proveremo anche ad aprire Aquafan di notte con scivoli aperti fino alle 23 e ci saranno tantissime altre sorprese”.