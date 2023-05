Aquafan: si riparte il primo giugno per un’estate in musica

Giovedì 1 giugno l’attesa è finalmente terminata: l’Aquafan di Riccione riapre i battenti, pronto a stupire il pubblico con la sua campagna pubblicitaria d’impatto per il 2023. Quest’anno, il parco acquatico più famoso d’Europa ha scelto di presentare una scimmia surfista come protagonista della sua nuova campagna visiva, accompagnata dal claim “Wave Up” (sollevati con l’onda). Con la sua energia travolgente, questa scimmietta porterà il pubblico a godere al massimo di tutto il divertimento che l’Aquafan offre per l’estate 2023.

La scelta di rappresentare una scimmia come simbolo della campagna pubblicitaria non è casuale, come afferma Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment: “La scimmia è la manifestazione della felicità, quella gioia interiore che ognuno di noi ha e che desidera far emergere, soprattutto durante l’estate. Aquafan è il luogo perfetto per far esplodere questa felicità”.

Il parco si estende su nove ettari di verde sulla collina di Riccione e vanta oltre 3 km di scivoli, che sono stati riqualificati nei mesi precedenti all’apertura. Tra le attrazioni principali, spicca l’M280, la più grande attrazione nella storia del parco romagnolo. Gli amanti dell’adrenalina possono sfidare il Kamikaze e sperimentare l’ebbrezza pura sull’Extreme River. Ragazzi e famiglie possono divertirsi su Speedriul, River Run, Surfing Hill, Twist e StrizzaCool, mentre gli amanti del brivido possono tuffarsi nell’oscurità del Black Hole. Inoltre, ci sono tre aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, con scivoli e altezza dell’acqua adatti ai bambini.

Per coinvolgere fin da subito le nuove generazioni, il parco organizza la “Festa di Fine Anno” scolastico il Venerdì 16 Giugno. Dalle 10 alle 18:30 il parco rimarrà aperto e ci sarà una maratona di dj set nella Piscina Onde, con un biglietto d’ingresso speciale per coloro che sono nati tra il 2003 e il 2011.

Aquafan riserva molte sorprese per tutta l’estate grazie alla collaborazione con Scuola Zoo. Ogni mercoledì, dal 5 luglio al 23 agosto, ci saranno animazioni e dj set negli spazi della mitica Walky Cup.

A partire dal 6 luglio, la Piscina Onde e gli scivoli ospiteranno la nuova squadra di Aquadancers, i ballerini più amati dell’estate italiana, accompagnati dallo showman Franky. L’attività di animazione sarà caratterizzata da numerosi appuntamenti diffusi in varie parti del parco.

Tra luglio e agosto, alle 14:30, prenderà vita il “Maxibon Music Wave” con la partecipazione di personaggi e artisti di spicco. Ecco le date da segnare in agenda: l’11 luglio si esibirà ALFA, il 18 luglio sarà la volta di CLARA, il 25 luglio salirà sul palco WILL, l’1 agosto i THE KOLORS accenderanno l’atmosfera, l’8 agosto sarà SHADE a rapire l’attenzione del pubblico, il 15 agosto si esibirà RANDOM e il 22 agosto sarà la volta di MATTEO ROMANO.

Aquafan conferma anche per questa stagione la sua storica collaborazione con Radio Deejay, la radio più famosa d’Italia. La radio farà tappa nuovamente negli studi di Aquafan e Oltremare durante i mesi estivi. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dalla Piscina Onde e dagli studi della piazza principale, con Rudy Zerbi che tornerà a vivere nel parco per tutta l’estate.

La grande novità dell’estate 2023 è l’iniziativa “Aquafan No Stop”, che consentirà al parco di rimanere aperto dalle 10 del mattino fino alle 23:30. Gli scivoli rimarranno aperti fino alle ore 23, permettendo a tutti di vivere l’esperienza dell’Aquafan anche in serata. Durante queste lunghe giornate estive, il parco offrirà grande animazione, musica e divertimento nella Piscina Onde, con sorprese e dj set. Le date da segnare in calendario sono giovedì 27 luglio e giovedì 10 agosto.

Aquafan è particolarmente attento alle persone che scelgono Riccione come meta delle loro vacanze. Oltre alle convenzioni con gli hotel e le strutture ricettive del territorio, il parco conferma lo stesso prezzo degli abbonamenti per il 2023: 100 euro per gli adulti e 60 euro per i minori di 18 anni residenti in provincia di Rimini e Pesaro Urbino. Inoltre, sono disponibili numerose promozioni online, che includono l’acquisto di singoli biglietti, pacchetti famiglia, prenotazione di ombrelloni e lettini, e l’ingresso gratuito nel giorno del compleanno. Come negli altri parchi Costa della Riviera, sarà applicata anche la formula “Prima acquisti e più risparmi”, che offrirà sconti fino al 20%.