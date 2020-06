Aquapetra Resort & Spa, una vacanza tra natura e benessere

Aquapetra Resort & Spa, borgo in pietra a due passi dal Parco Naturale del Taburno Camposauro, ha riaperto le porte. Circondato da 24 ettari di bosco nel cuore dell’antico Sannio Beneventano, il Resort è immerso in una parte di Campania ancora incontaminata e ricca di storia. Aquapetra Resort & Spa è un albergo diffuso 4 stelle Lusso con 41 camere – di cui tre suite, una con piscina interna – dislocate tra ulivi, lecci e querce. Le camere, tutte con ingresso indipendente, sono ricavate dalle abitazioni originarie del borgo e hanno ognuna una propria identità.

Aquapetra è anche una destinazione di gusto: i due ristoranti – La Locanda del Borgo, 1 stella Michelin dal 2017, e La Loggia, il ristorante dell’hotel – offrono agli ospiti la possibilità di spaziare dalla cucina regionale a quella gourmet, seguendo lo stile e il gusto di Luciano Villani, executive chef di Aquapetra, e del sous chef Alberto Wengert.

Se La Locanda del Borgo – al momento chiuso per ristrutturazione – è il luogo dove Villani coniuga con equilibrio tradizione e creatività in una cucina elegante e di grande carattere, a La Loggia il gusto per i sapori tradizionali prevale, seppure abbinato a uno sguardo contemporaneo. I sapori e profumi della Campania Felix sono l’espressione territoriale del carattere mediterraneo del menu.

La cantina, seguita da Lucia Migliaccio, resident sommelier e appassionata della viticoltura del territorio, offre un viaggio tra grandi classici internazionali e chicche locali come la Barbera, la Falanghina del Sannio Doc e l’Agostinella, oltre alla DOCG locale Aglianico del beneventano, e alle “vicine” Taurasi, Greco di Tufo e Fiano, autoctone dell’Irpinia.

Un tuffo nel benessere del corpo è garantito dalla SPA olistica AquaSpa. Ricavata dall’antico fienile del borgo è composta da due piscine interne con idromassaggio, cabine per massaggi e trattamenti di remise en forme, sauna, bagno turco, percorso Kneipp. All’esterno, la grande piscina circondata dagli ulivi è un’oasi di relax durante il giorno, e scenario ideale per un aperitivo o una cena sotto le stelle alla sera. Tutt’intorno, percorsi di passeggiate a piedi o in bicicletta nella natura fino a 8 chilometri di durata e, per gli amanti dello sport, l’area fitness e palestra sempre. aperte.

Per gli amanti dell’Arte e della Cultura, il territorio del Sannio beneventano è una destinazione tutta da scoprire, culla di grandi vini e straordinario giacimento gastronomico, dove i filari di vite e gli uliveti centenari disegnano un paesaggio fatto di colline e valli un tempo abitate dai Sanniti, dai Romani, dai Longobardi e dai Normanni. Imperdibili le visite a borghi Sant’Agata dei Goti e Guardia Sanframondi, dove passeggiare nei bellissimi centri storici dopo aver visitato le cantine locali, e una passeggiata nel centro storico di Benevento, dove scoprire la storia dei Sanniti nel locale museo del Sannio e visitare il complesso monumentale di Santa Sofia, patrimonio dell’umanità Unesco dal 2011. A pochi chilometri di distanza, la straordinaria Reggia di Caserta.