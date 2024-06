Arai RX-7 V EVO OGURA: innovazione e sicurezza senza compromessi

Nel mondo dei caschi per motociclisti, dove la moda spesso detta legge, Arai rimane fedele a una filosofia che privilegia l’evoluzione attenta e mirata. Cambiare solo per il gusto di farlo non è mai stato parte del DNA di Arai, che da sempre punta su costanti e incessanti miglioramenti al servizio della protezione dei motociclisti.

Il nuovo modello di casco Arai, l’ RX-7 V EVO OGURA, conforme alla recente omologazione ECE R22-06, rappresenta l’ultimo esempio di questa filosofia. La nuova normativa europea, che impone criteri più severi in termini di sicurezza e protezione, trova in Arai un interprete impeccabile. Una delle principali innovazioni del nuovo modello riguarda il sistema di ventilazione. Grazie a miglioramenti nelle canalizzazioni interne, la ventilazione è stata ulteriormente evoluta, garantendo un flusso d’aria ottimale e un comfort superiore, anche durante le lunghe percorrenze in condizioni climatiche avverse.

Anche l’ergonomia è stata oggetto di particolare attenzione. I guanciali del casco sono stati riprogettati per offrire un miglior comfort e una vestibilità più precisa, contribuendo a ridurre la fatica durante la guida. Questa attenzione ai dettagli ergonomici assicura che il casco si adatti perfettamente alla testa del motociclista, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo.

Un altro aspetto fondamentale del nuovo Arai è la capacità di deviare e dissipare l’energia d’impatto. Grazie a materiali all’avanguardia e a un design studiato nei minimi dettagli, il casco offre una protezione senza precedenti in caso di collisione, riducendo al minimo il rischio di lesioni per il pilota.

Disponibile in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XXXL, il nuovo casco Arai si adatta a ogni tipo di motociclista, garantendo a tutti il massimo della sicurezza e del comfort.