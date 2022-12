ARCTIC MONKEYS: due date in Italia a luglio

Finalmente il momento è arrivato: gli ARCTIC MONKEYS torneranno in Italia per due date evento a Milano sabato 15 luglio 2023 per I-DAYS (Ippodromo SNAI La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per ROCK IN ROMA (Ippodromo delle Capannelle). Prima degli Arctic Monkeys, sul palco in entrambe le serate, THE HIVES. Opening act sarà invece WILLIE J HEALEY.

Gli ARCTIC MONKEYS sono reduci dalla pubblicazione di “The Car”, il loro settimo album in studio. Con 10 nuove tracce scritte da Alex Turner, “The Car” è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette di Parigi. Con il disco, l’annuncio di un tour europeo e negli Stati Uniti che aveva fatto sperare i fan italiani, finalmente accontentati dalla notizia di oggi delle due attese tappe italiane.

Sul palco prima degli Arctic Monkeys, THE HIVES, l’esplosiva band svedese nata nel 1993 formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson e con cinque album all’attivo. Opening act della serata sarà invece WILLIE J HEALEY, cantautore giovane promessa della musica made in UK.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.