Arena Suzuki: i miti della musica dagli anni ’60 ai 2000

La straordinaria musica italiana e internazionale, sostenuta con passione da Suzuki, ci sta per condurre in un entusiasmante viaggio attraverso la storia. Questo straordinario percorso artistico si svolgerà nell’iconica Arena di Verona e sarà trasmesso in televisione, coinvolgendo una schiera di talentuosi artisti che hanno dato vita ai più grandi successi, dagli anni ’60 agli anni 2000.

La casa di Hamamatsu celebra l’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, uno spettacolo musicale straordinario condotto con maestria da Amadeus, che avrà luogo nell’incantevole anfiteatro veronese. Sarà un viaggio attraverso una playlist di brani che hanno segnato cinque decenni di storia musicale, eseguiti dai loro autori originali, nel luogo che tutti considerano il vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona.

L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai1, durante tre indimenticabili serate: sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre.

In ogni occasione, lo spettacolo dell’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 sarà preceduto in televisione da un’anteprima, dove vedremo Amadeus protagonista insieme alla potente S-Cross 1.5 Hybrid 140 volt 4×4 Allgrip. Insieme a lui, avremo il piacere di assistere a Massimo Alberti, il dj della Suzuki Console, a bordo di una scintillante Ignis Top Hybrid 1.2 4×4 Allgrip.

Durante queste tre straordinarie serate, assisteremo a performance indimenticabili, con brani celebri che attraversano le diverse decadi, presentati direttamente da Amadeus nel suo ruolo di dj. Oltre 40 artisti indimenticabili si esibiranno, riportando in vita le loro hit più iconiche. Amadeus, al mixer con Dj Massimo Alberti, ci regalerà il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist più amate.

La presenza di Suzuki all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 conferma il legame profondo e appassionato tra Suzuki e la grande musica, sia nazionale che internazionale. Suzuki si fa strada ovunque ci sia passione, sia essa per i motori, lo sport o la musica. Da questa passione nasce il desiderio di consolidare un legame indissolubile con il magico mondo della musica. Da anni, Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo, sin dal 2014, e si fa valere in ogni edizione dell’Arena Suzuki e nelle principali manifestazioni musicali nazionali e internazionali.

Suzuki e Amadeus faranno danzare e cantare tutti, e questa straordinaria manifestazione regalerà divertimento ed emozioni a un pubblico vasto e variegato, proprio come i modelli ibridi al 100% e 4×4 di Suzuki fanno ogni giorno sulle strade.