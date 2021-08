Areonautica Militare: ecco la collezione donna FW 21_22

Dal 2000, anno in cui le Forze Armate italiane hanno ammesso le donne, la presenza femminile è costantemente in aumento e nell’Aeronautica Militare Italiana le donne possono accedere a tutte le specialità e a tutti i ruoli. Sono donne che indossano tutti i giorni l’uniforme, con storie e percorsi differenti tutte guidate da una grande passione, quella per il volo; donne che hanno seguito le proprie aspirazioni, hanno perseguito i propri obiettivi e sono state capaci di prendere in mano il proprio destino e realizzare i propri sogni.

La collezione FW21_22 di AERONAUTICA MILITARE prende spunto da questa riflessione ed è pensata per donne contemporanee e all’avanguardia che affrontano con energia ed eleganza le varie sfide quotidiane rimanendo in perfetto equilibro tra comfort e stile. Particolare attenzione è stata riservata alla ricerca e alla qualità dei tessuti e alla loro lavorazione, così da conferire ad ogni capo unicità e originalità: morbido e caldo cotone interlock e punto milano, comodo e innovativo tessuto felpa e lane naturali e di qualità. Sono stati introdotti lavaggi e finissaggi a basso impatto ambientale, trattamenti innovativi che donano ai capi un effetto nappato e per quanto riguarda la lavorazione dei capi in pelle e montone si è privilegiato la qualità della tradizione della lavorazione artigianale italiana.

Tra i colori protagonisti della prossima stagione fredda il bluette, il blu navy, il verde militare, il sabbia e il color cedro che rappresenta la contemporaneità e l’energia e sarà il fil rouge che unirà le anime military e sporty di questa collezione. Ritorna poi la texture camouflage, rivisitata e reinterpretata in chiave urban, che si sviluppa sulle stesse tonalità della collezione ed è quindi perfetta per essere abbinata in tutte le occasioni e per spezzare i look monocromatici.

Una collezione FW che fa sentire la donna sempre a proprio agio, libera, dinamica e vitale dove chi ama gli outfit casual troverà capi comodi e avvolgenti, senza tempo, dalle forme semplici e capi ibridi da usare in molteplici contesti come ad esempio gli abiti in tessuto di felpa, perfetti per essere indossati in smart working o, se abbinati con accessori di carattere, ideali per essere sfoggiati la sera. Presenti in maniera discreta ed elegante gli stemmi e i patch autentici e originali dell’Aeronautica Militare Italiana, l’aquila turrita, simbolo dei piloti militari e su tutti i capi, T-shirt escluse, il richiamo “Born to fly”, leitmotiv di questa stagione, diventa un originale portachiavi con QR code sul retro che rimanda direttamente al sito della collezione e nei capispalla viene utilizzato anche come tiralampo personalizzato.