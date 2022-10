Arkanoid Eternal Battle: un nuovo trailer svela la “Battle Royale”

Tutti i dettagli dell’esclusiva modalità cross-play Battle Royale di Arkanoid Eternal Battle in un nuovo trailer, e anche i contenuti della confezione Limited Edition del gioco. Sviluppato dallo studio Pastagames, Arkanoid Eternal Battle invita i giocatori a scoprire o riscoprire l’iconico rompi blocchi in una versione completamente modernizzata e rinnovata in cui è possibile competere online con un massimo di 25 giocatori nella modalità Eternal Battle. Arkanoid Eternal Battle uscirà il 27 ottobre su PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Nella modalità Eternal Battle, 25 i giocatori si sfidano in una gara all’ultimo punto, in cui il vincitore è l’ultimo a rimanere in gioco.

I giocatori hanno vite infinite, ma attenzione! Perdere la energy ball riduce il punteggio del 10% e tutti coloro che si trovano col punteggio più basso saranno eliminati a intervalli regolari.

Per salvarsi dall’eliminazione è possibile sfruttare una caratteristica tipica di Arkanoid: i poteri speciali. Sono tantissime le abilità alle quali ricorrere a seconda della posizione nella gara. Ognuna di esse equivale a un cambio di gioco strategico che, se usato al momento giusto, può far crollare il piano di gioco degli avversari!

Qualche esempio degli effetti che questi poteri possono avere sulle partite:

Un glitch allo schermo degli avversari oscura la loro visuale per alcuni secondi.

Riduzione temporanea del 50% delle dimensioni della ReVaus (nave) degli avversari.

Accelerazione della sfera di energia dei nemici, rendendola più difficile da catturare per un periodo di tempo limitato.

Quando rimangono solo 4 giocatori, la battaglia entra nella sua fase finale e l’avversario diventa nientemeno che DOH in persona. Colpirlo più volte che si può consente di guadagnare punti extra, ma ogni 45 secondi DOH si sbarazzerà del giocatore con il punteggio più basso! Il giocatore con il punteggio più alto alla fine di questa fase affronta DOH da solo. Se riuscirà a sconfiggerlo, vincerà la partita.