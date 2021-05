Arlò: mai più notti insonni

Anche voi pensate subito al peggio quando vi trovate da soli in casa vostra e sentite un rumore di passi, il cigolio di una porta o il frusciare del vento?

Secondo i dati raccolti da Censis nel 2020, istituto di ricerca socio-economica, sono 9 milioni gli italiani che hanno timore a restare da soli nella propria abitazione in orari notturni. Per riuscire a godersi il comfort della propria casa in tutta tranquillità, i privati cittadini adottano una serie di misure che includono, oltre a piccoli accorgimenti come chiudere sempre la porta a chiave, anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Complessivamente, il 90,9% degli italiani adulti ha adottato almeno un sistema di sicurezza a difesa della propria casa nel 2020.

Arlo, azienda leader nel settore della videosorveglianza domestica, ha pensato a soluzioni tra loro complementari per garantire una sicurezza a 360° sia all’interno che all’esterno dell’abitazione: Arlo Essential Video Doorbell e Arlo Essential Indoor Camera.

Il campanello Arlo Essential Video Doorbell è caratterizzato da un ampio angolo di visione diagonale di 180° e qualità video HD con tecnologia HDR. Senza fili e installabile ovunque è in grado di attivare una chiamata direttamente sullo smartphone dell’utente quando viene premuto da un visitatore. Sarà quindi sufficiente rispondere alla chiamata per scoprire subito chi è alla porta.

La videocamera da interni Arlo Essential Indoor Camera consente la ricezione di notifiche di avviso direttamente sullo smartphone nel momento in cui vengono rilevati movimenti o suoni e di visualizzare video in diretta. La nuova videocamera acquisisce video nitidi, anche con visione notturna in HD 1080p, consentendo di ottenere immagini chiare sia di giorno sia di notte. Nel caso in cui venisse rilevato un intruso sarà possibile attivare rapidamente la sirena incorporata oppure comunicare direttamente con la persona che sta per compiere irruzione grazie all’audio bidirezionale.

Essential Indoor Camera

Consigliata dagli esperti di sicurezza, la nuova videocamera per interni si collega all’alimentazione di rete per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si collega direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione. Il design compatto, il supporto flessibile e la piastra di montaggio consentono inoltre di installare facilmente il dispositivo.

Prezzo consigliato al pubblico: 129,00€

Arlo Essential Video Doorbell Senza Fili

Compatibile anche con Google Home, Amazon Alexa e Smarthings. Arlo Essential Video doorbell include inoltre una sottoscrizione trimestrale alla piattaforma di sicurezza AI SMART, pensata per offrire agli utenti un’esperienza di sicurezza domestica personalizzata e smart grazie a sofisticate tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI). Il sistema di sicurezza include rilevamento di persone, animali o veicoli ma anche l’attivazione dell’allarme antincendio oltre all’attivazione di una sirena integrata o di una chiamata automatica a un contatto di emergenza per richiedere aiuto.

Prezzo consigliato al pubblico: 199,00€