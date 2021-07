ARLO presenta la videocamera “Pro 4”

Arlo Europe ha annunciato il lancio della suo ultimo dispositivo di sicurezza, ARLO Pro 4 con una installazione 2 volte più rapida grazie alla sua connettività diretta al Wi-Fi.

L’installazione più rapida di sempre

La videocamera di sicurezza Pro 4 è una evoluzione della già premiata videocamera Pro 3, con le stesse caratteristiche high-tech, ad eccezione di SmartHub per consentire una configurazione più rapida e semplice. 100% senza fili, la Pro 4 può essere installata autonomamente e connessa all’app in pochi minuti utilizzando un codice QR, per una protezione della proprietà più veloce. Una volta installata, la potente risoluzione video 2K HDR offre un’immagine dettagliata e permette di zoomare fino a 12x, senza distorsioni sui dettagli importanti che potrebbero aiutarti a identificare un sospetto. Un ampio campo visivo di 160 gradi ti consente di tenere d’occhio le parti più vulnerabili della tua proprietà.

Azione immediata

Pro 4 invierà avvisi istantanei di movimento sul telefono quando un’attività viene rilevata. Se si tratta di un intruso, è possibile scegliere di attivare l’allarme integrato dall’app ARLO, oppure farlo suonare automaticamente quando viene rilevato un movimento per spaventare gli intrusi. ARLO Pro 4 è dotata di visione notturna a colori in modo da poter vedere dettagli importanti anche al buio, e un potente riflettore integrato per scoraggiare visitatori indesiderati durante la notte. L’audio chiaro permette di sentire e parlare con chiunque sia in casa attraverso l’altoparlante e il microfono integrati.

Protezione avanzata con la sicurezza SMART

Si può abbinare la videocamera ARLO Pro 4 a un piano di sicurezza mensile SMART per personalizzare e controllare ulteriormente la sicurezza della propria casa. SMART sblocca funzioni di rilevamento avanzate alimentate dall’intelligenza artificiale per distinguere efficacemente tra persone, animali, veicoli e pacchi in modo da poter identificare rapidamente una potenziale minaccia e intervenire. Consente inoltre di rispondere più velocemente anche da schermo bloccato, con una tecnologia brevettata e dà la possibilità di memorizzare e riguardare i video nel cloud.

Con un prezzo di 249,99€ ARLO Pro 4 è disponibile ora su Amazon, e altri rivenditori autorizzati-