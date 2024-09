Armond 2350 GIOVO HT: arte venatoria all’insegna del comfort ­

Una fresca mattina di settembre, con la luce del sole che penetra delicatamente tra le foglie, crea l’atmosfera perfetta per gli appassionati di caccia.

È qui che entra in scena il nuovo Armond 2350 Giovo HT, uno scarpone che promette di diventare l’alleato perfetto per chi pratica la caccia alla beccaccia. Questo modello, pensato per garantire le massime prestazioni in ambienti naturali, non solo su terreni collinari e pianeggianti ad alta intensità, ma anche in contesti più impegnativi, si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello.

Il 2350 Giovo HT è realizzato con un pellame spesso rivestito in PU, un materiale resistente a graffi e abrasioni che ne assicura la idrorepellenza. La sua struttura è pensata per durare nel tempo, resistendo alle sollecitazioni dei terreni accidentati, offrendo allo stesso tempo protezione e resistenza.

Uno degli elementi chiave di questo scarpone è la fodera interna in Sympatex, che garantisce impermeabilità e traspirabilità, mantenendo il piede asciutto e al sicuro in ogni condizione climatica. Il comfort è assicurato anche in lunghe camminate, grazie a una vestibilità pensata per chi è abituato a muoversi su terreni difficili.

Il puntalino antiurto offre una protezione extra nelle zone più delicate del piede, mentre la suola Vibram New Winkler, con battistrada in gomma e inserti in PU, è studiata per aumentare l’ammortizzazione e l’aderenza su terreni misti o sterrati. La stabilità e la sicurezza sono dunque garantite, specialmente durante le fasi più delicate della caccia.

Oltre a essere altamente funzionale, il 2350 Giovo HT si distingue per il suo design accattivante. Gli inserti arancioni e la minuteria leggera si integrano perfettamente con il profilo minimalista del modello, offrendo uno stile moderno e pulito. Disponibile nella versione HV verde e in una vasta gamma di taglie, questo scarpone non solo è bello da vedere, ma soprattutto è comodo e pratico da indossare.