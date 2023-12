Arriva Grecale Tempesta: il SUV Maserati è ancora più accattivante

Maserati introduce una nuova serie speciale a tiratura limitata dedicata agli appassionati del SUV del Tridente: Grecale Tempesta. Questa versione, che va oltre l’allestimento GT di Grecale, aggiunge dettagli unici per esaltare ulteriormente le già straordinarie qualità del veicolo, regalandogli una nuova veste più accattivante e dinamica.

Rivolgendosi a coloro che desiderano coniugare sportività ed eleganza, ma aspirano a guidare un’auto dallo stile e dai contenuti più audaci, Grecale Tempesta trae ispirazione dalla forza del cambiamento e dalla potenza di un vento che, secondo Maserati, incarna le eccellenze di un modello distintivo in termini di prestazioni e personalità.

Ancora più straordinaria per un uso quotidiano, ancor più esclusiva, con una produzione limitata a soli 100 esemplari – 50 dipinti in Nero Tempesta e altri 50 distribuiti tra le tonalità Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava – Grecale Tempesta rappresenta la nuova proposta Maserati pensata per esaltare le linee di un’autentica best in class in termini di spaziosità e comfort. Questo modello è amato per le sue prestazioni di alto livello, unite a una guida precisa e maneggevole.

A partire da ora, Grecale si presenta in modo ancora più accattivante grazie ai dettagli sportivi della versione Tempesta: cerchi Crio da 21”, esclusivi per questa edizione speciale – un doppio incremento rispetto ai cerchi da 19” previsti di serie per l’allestimento GT – pinze freno verniciate in rosso/nero, estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato, differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook, pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato e finitura nera del Daylight Opening (DLO). A completare il pacchetto sportivo contribuiscono i vetri posteriori oscurati, la telecamera panoramica a 360° e il sistema di allarme volumetrico.

Grecale Tempesta sarà disponibile presso i concessionari a partire da dicembre 2023, con la vendita limitata al solo mercato italiano.